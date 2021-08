O imagine cât o mie de cuvinte. Cum s-a transformat chipul unei fete afgane în doar zece zile

Imaginea unei fete din Afganistan, cu chipul împărțit între zâmbet și lacrimi, a stârnit un val de emoții prin povestea care se află în spatele ei și care redă în liniile cele mai dramatice căderea în doar zece zile a țării.

Cu câteva zile înainte ca talibanii să preia Kabul, Sara Rahmani începuse să schițeze chipul unei fete din Afganistan. Sara Rahmani este la mii de kilometri de țara ei. Locuiește acum împreună cu familia în California, dar inima i-a rămas tot la țara din care a plecat cu patru ani în urmă.

Tatăl ei lucrează pentru o companie americană, iar Rahmani este studentă la inginerie civilă și în timpul liber pictează.

"Tocmai începusem această pictură cu o fată frumoasă ca de obicei, pentru că îmi place să arăt laturile frumoase ale oamenilor mei, cultura mea și copiii noștri frumoși de acolo. Am început să pictez și am colorat ochii. După câteva zile ... au preluat Kabul și am simțit o durere atât de mare în suflet", a povestit tânăra, care a adăugat că suferă pentru cunoscuții ei din țară, mai ales pentru fete, care sunt într-o situație complicată și nu se știu ce se va întâmpla cu viitorul lor. Rahmani a spus că multe dintre tinerele cu care a mers la facultate lucrau, dar că acum sunt șomere și sunt nevoite să lupte pentru viața lor, nu pot îmbrăca ce doresc și nu pot ieși din casă decât dacă sunt însoțite”, scrie CNN.

Cu vocea plină de emoție, Rahmani a povestit ce turnură dramatică a luat imaginea fetei pictate de ea tocmai pentru a arăta căderea în doar zece zile a țării.

În stânga tabloului, ea a pictat culorile steagului național și două femei în rochii tradiționale, având bijuterii. Una dansează un dans tradițional pe care afganii îl obișnuiesc la evenimente speciale, așa cum sunt nunțile, în timp ce cealaltă scrie cuvântul "pace".

Elementul central al tabloului este chipul fetei care fusese început înainte de căderea Kabulului. O parte este luminată și semnifică partea frumoasă a Afganistanului, înainte ca talibanii să preia conducerea.

O fată fericită, care are mâinile murdare pentru că s-a jucat cu alți copii, o floare galbenă în păr primită de la bunicul ei și o eșarfă verde pe cap, care semnifică pacea, bucuria și fericirea.

În tablou este pictat și un petic de cer albastru, "de pace, cu păsări care zboară în locul avioanelor armatei", spune Rahmani.

În partea dreaptă însă este surprinsă tragedia oamenilor disperați care au căzut dintr-un avion militar în timpul evacuării dramatice de pe aeroportul din Kabul, dar și a mamelor care încearcă deznădăjduite să salveze viața copiilor lor, pe care îi aruncă spre soldați peste gardul de sârmă ghimpată.

În timp ce își privește tabloul, Rahmani spune că e bine că în aceste momente este în America, dar în același timp adaugă că nu acolo e țara ei.

"Te simți ciudat. Limba ta este diferită, cultura ta. Totul este diferit, chiar dacă ai liniște sufletească și-ți este bine financiar, ceva lipsește - patria ta. Nimic nu poate înlocui asta."

"Vreau ca lumea să știe că sunt oameni nevinovați care sunt uciși. Sunt oameni care pierd mame, pierd copii ... când se va termina asta? Toate aceste zece zile, le-am și pierdut numărul... ne concentrăm doar pentru a ne scoate familiile din Afganistan. E oribil acolo", spune ea plângând.

