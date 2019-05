O lume nouă, descoperită în cimitire

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Izvorul Tămăduirii este o mare sărbătoarea închinată Maicii Domnului. Nu are dată fixe, fiind trecută în calendar în vinerea din Săptămâna Luminată. În această zi, în toate bisericile se oficiază slujbe de sfinţire a apei, Aghiasma Mică.

Președintele nou ales al Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că, după anexarea Crimeei și agresiunea din Donbas, Ucraina mai are în „comun cu Rusia doar un singur lucru – frontiera de stat”, a scris președintele Ucrainei pe pagina sa de Facebook, comentând...

Totuși, el nu condamnă mesele întinse pe mormintele oamenilor dragi și dă asigurări că această tradiție de Paștele Blajinilor există încă de pe timpurile când cimitirele nu erau atât de aglomerate și exista suficient spațiu unde se adunau creștinii și stăteau la mese. „De ce să nu stai la masă în cimitir? Noi suntem o biserică a viilor și a morților, iar biserica numai în secolul al XIX-lea s-a mutat în afara cimitirului. Până atunci, bisericile existau tot timpul în cimitire și, când Bunul Dumnezeu ne cheamă la Sfânta Liturghie, aceasta este Cina cea de Taină pentru noi. Și atunci ce facem, zicem că nu mâncăm și nu comunicăm cu Dumnezeu, pentru că ne aflăm în cimitir? Este greșit! Cu atât mai mult, cu cât Sfânta Liturghie se oficiază pe Sfintele Moaște, ceea ce simbolizează un mormânt. Fraților, ce fel de ortodocși suntem dacă ne temem să mâncăm o bucățică de pâine acolo? Noi suntem Biserica Ortodoxă, care este strâns legată de cultul morților. Există niște tradiții, care n-o să dispară peste noapte. Nu insist asupra faptului că trebuie să se mănânce în exces în cimitire, dar oamenii stau o bună parte din zi acolo. Au copii cărora le este foame, nu poți să le interzici să-i servească cu un ou roșu, o bucată de cozonac etc. Ș-apoi oamenii închină câte un pahar de vin de sufletul morților. Reiese, că ei ar trebui să bea fără să mănânce? Noi ar trebui să educăm creștinii să consume moderat, să lase locul curat, așa cum se întâmplă în cimitirele de la sate, dar nu să le interzicem să respecte tradițiile. Altfel, ne pierdem fața de creștini-ortodocși”, conchide părintele Emanuil Brihuneț.

„Paștele nu este o sărbătoare a mâncărurilor și a etalării posibilităților, dar este trăirea și bucuria Învierii Domnului și Mântuitorului Nostru Iisus Hristos. Aceasta este esența, care ne adună și ne face să ne iubim unii pe alții, și să trăim împreună acest eveniment. Vestirea Învierii nu este în bucatele și în podoabele pe care le punem pe morminte, ci în rugăciunea pe care trebuie s-o aducem”, adaugă parohul bisericii din Mileștii Mici.

Cât despre monumentele opulente, sculptate în piatră, care se pun la unele morminte, părintele Emanuil consideră că acestea, pur și simplu, pălesc față de cele pe care le-au avut strămoșii noștri. „Nu e o tragedie că apar monumente mai mari, oamenii care au avut posibilități întotdeauna au avut pietre deosebite. Studiile existente în acest domeniu demonstrează că pe timpuri monumentele erau înalte de peste doi metri, voluminoase, grele, aveau forma unei pietre trapezoidală, adeseori repetând forma corpului omenesc, pe care erau sculptate cruci. Doar că tradițiile se schimbă. De exemplu, în sec. al XVII-lea, monumentele comemorative de la mormintele oamenilor bogați constau dintr-o dală de piatră cu niște inscripții la margine și, în centru, o cruce. Ulterior, textul a fost așezat în centru, iar în sec. al XVIII-lea, aceste dale au început să fie ridicate în picioare. Apar formele verticale, așezate la capul mormintelor, care sunt tot niște stâlpi de formă trapezoidală, antropoformă, cu inscripții pe ele și unele cruci mai deosebite. În urma unui studiu, descoperim că aceste forme, cu cruci labate, sunt preluate de pe monumentele din jurul spațiului românesc: Podolia, Galiția, Ungaria etc. Adică din țările unde simbolul crucii cu șase laturi labate era un simbol al statului. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, a început să apară o altă formă de monumente. Este vorba de aceiași stâlpi, pe care însă este incizată sau sculptată o altă formă de cruce, încrucișată. Iar în sec. al XIX-lea, s-au deschis ușile pentru lumea din est și pe acest teritoriu a apărut o diversitate de cruci, dale și simboluri pentru pietre funerare”, povestește cercetătorul științific.

Cel mai vechi cimitir creștin-ortodox din țară, care a fost descoperit de părintele Emanuil, se află în s. Gordinești, r-nul Edineț. „Acolo, de-a lungul timpului, cimitirul a rămas în același loc. Astfel, acum putem vedea etapele de dezvoltare. Respectiv, vom descoperi mormintele din secolele XVI-XXI. Am ridicat unele dintre aceste monumente și le-am adus chiar la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Cum ar fi de exemplu, crucea lui Iacob Ciornenco, care datează din 1552”, menționează clericul. El a prezentat mai multe pietre funerare vechi din cimitirele de la noi în cadrul unei expoziții, care a fost vernisată zilele astea la Chișinău.

