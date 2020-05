O nouă formă de teroare: amenzi, amenzi, amenzi!. O nouă/veche cultură: frica, frica, frica! “Omul-frică” este chemat azi să construiască viitorul

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

Şapte persoane, între care patru cadre medicale, din echipa care s-a aflat în misiune umanitară în Republica Moldova au fost confirmate cu coronavirus, toate fiind asimptomatice. "Regret că s-au infectat, dar am convingerea că ceea ce au făcut contează enorm pentru România", a spus...

Autoritățile de la Moscova nu au răspuns, deocamdată, la scrisoarea Guvernului, care le-a informat că acordul de finanțare a fost declarat neconstituțional. „Nu am convingerea că partea rusă va dori să reia negocierile”, a declarat premierul Ion Chicu în cadrul...

Când, plângând în hohote, Esau se roagă de Isaac, aflat pe patul de moarte, „tată, dar pentru mine nu mai ai nicio binecuvântare?” - cu sufletul chinuit, căci îl iubea - Isaac îi spune: ai avut totul! Dar am dat toate binecuvântările deja! Toate erau pentru tine. Dar tu ţi-ai vândut dreptul de întâi-născut, aşa că vei fi robul fratelui tău. Am o binecuvântare, însă, ultima, dacă binecuvântare se poate numi. Îţi vei putea recăpăta libertatea luptând pentru ea.

Credeţi că mai e posibilă o mobilizare pentru democraţie asemenea celei de acum doi-trei ani? În cazul în care va fi nevoie? Nu mai este posibilă, mi-e teamă. Aici este drama societăţilor fragile democratic. “Celui care are i se va da, iar celui care nu are i se va lua.” Frica a nivelat răspunsul societăţii: omul umil a ajuns norma. Intelighentia a intrat în rândul maselor: omul-masă, omul-frică.

Despre gradul de libertate al fiecăruia scrie Isaiah Berlin (“Equality and Liberty”). Una este libertatea pentru un ţăran din Egipt - spune el - şi alta este pentru un profesor de la Oxford.

Nu ai mască, nu eşti primit în magazin. Nu ai mască, dar vrei să intri? Poftim o mască! De ce amenzi de 2.500 de lei pentru cine „nu are mască”? Pentru întreţinerea terorii, pentru nimic altceva. Sau a stării de tensiune care să-i „mobilizeze” pe oameni. Teroarea te ţine în stare de veghe. Dar nimeni nu se întreabă cât rău face, în timp, o minciună ce, sigur, este pentru binele comun.

În vremuri vechi, erai ucis dacă nu credeai în zei. Pentru că necredinţa ta atrăgea mânia zeului asupra întregii cetăţi. Acum eşti aruncat în stradă, dacă nu ai mască. Dar la ce bun masca? Pentru că 90% dintre închinătorii la mască şi-o poartă sub barbie. Dacă virusul revine, nu e din cauza celor 100 de rătăciţi din Piaţa Victoriei sau a celor 50 din Herăstrău, ci din cauza aceastei nechibzuite înţelegere a rostului „măştii”: o pui, o atingi de zeci de ori, o pui pe bancă în parc, o legi la gură din nou, o bagi în buzunar, o scoţi din nou. Unii şi-o pun pe cap, aşa cum îşi puneau, pe vremuri, ochelarii de soare.

Nu am o obiecţie anume faţă de mască, o port în locuri publice cu mult înainte ca aceasta să devină obligatorie. Dar pentru mulţi dintre vecinii mei, preţul unei măşti – 4 lei săptămâna trecută la toate farmaciile din jurul nostru – este prohibitiv. Chiar şi la un leu bucata, pentru ei preţul este mare.

O mână de oameni s-a adunat în Piaţa Victoriei să protesteze, nici ei nu ştiu exact pentru ce. Nu a existat alt subiect peste week-end. Criminalii, ne îmbolnăvesc, nu respectă distanţa socială, nu poartă măşti – oamenii erau în aer liber, iar masca se poartă în spaţii închise. Putinişti, dughinişti, atac asupra României de la Est! Nimeni nu s-a mai oprit în loc să se întrebe: „bine-bine, nu sunt de acord cu ei, dar ce drept am eu să-i fac idioţi?”

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)