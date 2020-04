O nouă minciună marca Dodon? Ministrul de Externe: „Focul Haric nu va ajunge în Moldova anul acesta”

„ Dacă în varianta inițială, exact ca în anii precedenți, exista ideea că potrivit mersului normal al lucrurilor așa cum ne-am obiștnuit, să includă inclusiv aducerea Focului Haric din Ierusalim, este clar că în acest an nu este posibil. A existat astăzi o comunicare, inclusiv din partea președintelui și a premierului care au avut discuții cu reprezentanții Bisericii din Republica Moldova, agreând că în acest an, de sărbătorile de Paști, nu vor fi organizate ceremoniile tradiționale, inclusiv și Focul Haric nu va fi adus”, a declarat aseară ministrul de Externe, Oleg Țulea, informează cotidianul.md

Igor Dodon a anunțat că „Focul Haric” va fi adus în Republica Moldova și în acest an. Pe de altă parte, ministrul de Externe, Oleg Țulea, a precizat că în acest an nu este posibil să fie adus Focul Haric în țara noastră, așa cum se obișnuia în anii precedenți.

10 Aprilie 2020

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...