O nouă palmă celor din PAS! Adela Răileanu, despre scrisoarea CoE, în care este criticată actuala conducere

Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, Adela Răileanu, a comentat, despre scrisoarea oficială a Consiliului Europei (CoE) în care autoritățile de la Chișinău sunt criticate pentru ultimele modificări la Codul Serviciilor Media Audiovizuale, transmite sinteza.org.

„Este greu de găsit în istoria recentă a Moldovei o guvernare care ar fi comis pe bandă rulantă atâtea matrapazlâcuri câte au reușit proeuropenii galbeni. Să preiei puterea sub stindardul democratizării și să acționezi ca un dictator feroce puțini s-ar încumeta. În plus, dacă un astfel de aviz al Consiliului Europei ar fi fost emis în perioada ”regimurilor totalitare”, în dealul Schinoasei ar fi fost astăzi plin de corturi. Pentru toate regimurile politice de la independență încoace, indiferent de gradul de ”monstruozitate” atribuit de ONG-urile care prestează pentru interese străine, expertiza CE era LEGE. Acum, sub actuala putere, așa-zisa societate civilă conspiră tacit și s-a transformat într-un apendice al regimului, iar expertiza Consiliului Europei nu mai are valoare. Mai mult, această expertiză a fost expediată autorităților încă la sfirșitul anului trecut, însă a fost tăinuită de autorități. Ar fi fost de-a dreptul ridicol, dacă nu era atât de periculos. Și așa cum pofta vine mâncând, cine știe ce alte mostre de totalitarism ne mai pregătesc ”oamenii buni” și ce vremuri ne așteaptă”, a scris Răileanu pe Facebook.

Precizăm că directorul general pentru drepturile omului și statului de drept al Consiliului Europei, Christos Giakomoupoulis, a înaintat o scrisoare oficială autorităților Republicii Moldova prin care își exprimă mai multe rezerve față de ultimele modificări la Codul Serviciilor Media Audiovizuale, efectuate de deputații PAS, prin care a fost subordonată Parlamentului Compania publică Teleradio-Moldova.

Scrisoarea, datată din 24 noiembrie 2021, conține o anexă din 12 pagini. Conținutul acesteia și anexa au fost remise ulterior de MAIEI către conducerea Parlamentului și Ministerul Justiției. Până în prezent nicio instituție publică nu a informat despre existența acestor recomandări.