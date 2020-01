Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești. Dar, în loc de „A fost odată...

Rusia folosește o nouă armă pentru a-și atinge scopurile în Europa, cea energetică. O nouă țară este în vizorul lui Vladimir Putin, un vechi aliat al Moscovei, cu care are legături economice puternice.

Cu doi ani în urmă, sugeram un posibil experiment de gândire: Să ne imaginăm că tocmai am pășit în secolul al 22-lea. Să ne mai imaginăm un profesor de istorie, undeva pe glob, care le dă un extemporal elevilor săi cu tema următoare: Numiți câteva dintre cele...

„Am realizat atunci, stupefiat, că ţara la care se refereau ar fi putut să fie România, iar eu eram pe cale să fiu parte a unei echipe sub acoperire care urmărea subminarea democraţiei. În momentul ăla m-am simţit de parcă aş fi evitat, la limită, un glonţ. Primul meu gând a fost, apoi, să împărtăşesc această poveste, să ajungă şi la oamenii din România, pentru ca ei să ştie ce i-a pândit”, scria Wolfe-Murray, citat de Mediafax .

Consultantul Rupert Wolfe-Murray a povestit pe emerging-europe.com că unul dintre directorii SCL i-a cerut să lucreze cu ei pentru alegerile din România în 2016 şi că a aflat că e vorba despre clientul PSD „cel mai dubios partid din România” în legătură cu „aranjarea” alegerilor. El a refuzat după ce au apărut înregistrări cu camera ascunsă în care fostul CEO al Cambridge Analytica, Alexander Nix, a povestit unei televiziuni despre o operaţiune sub acoperire dintr-o ţară est-europeană.

Potrivit Mediafax, în documentarul The Great Hack, România apare pe harta ţărilor în care angajaţi ai Cambridge Analytica sau ai companiei de comunicare şi strategie a firmei, SCL Group, acţionau pentru a reduce sau mări participarea la vot.

„Se găsesc dovezi ale unor experimente cu adevărat tulburătoare făcute pe votanţii americani: mesaje care induc frica, sunt ţintiţi cei mai vulnerabili dintre ei, iar aceste lucruri continuă să se întâmple. Este o întreagă industrie extinsă la nivel global cu totul scăpată de sub control, iar aceste documente dezvăluie aceste lucruri aşa cum se desfăşurau în această companie”, a spus Briant.

O cercetătoare în domeniul propagandei de la Brad College din New York , Emma Briant, care a avut acces la o parte din documente a spus că acestea oferă o imagine mult mai clară a ceea ce s-a întâmplat la alegerile prezidenţiale americane din 2016 şi au impact asupra celor din 2020, întrucât „Sunt implicaţi oamenii despre care ştim că folosesc aceleaşi tehnici”.

FOTO David Becker/Getty Images for Netflix Kaiser, fost director de programe al firmei de consultanţă, a apărut în documentarul Netflix „The Great Hack” şi a făcut declaraţii publice luna trecută, după alegerile din Marea Britanie. Documentarul face referire şi la România. Ea spune că există dovezi foarte clare: sistemele electorale lasă loc abuzurilor, iar informarea cât mai cuprinzătoare este unul dintre puţinele mijloace „prin care ne putem proteja” de ele - de aceea a ales să vorbească.

O nouă scurgere a zeci de mii de documente ale fostei companii de consultanţă Cambridge Analytica e de natură sa scoată la iveală cum opera firma la o scară mult mai mare, în zeci de ţări, după ce, în 2018, a fost deconspirată că a manipulat voturile a milioane de americani, relatează The Guardian.

The Guardian

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)