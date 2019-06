O nouă teorie sugerează că scăderea fertilităţii a dus spre extincţia neanderthalienilor

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Vasile Șoimaru, deputat în primul Parlament, unul din semnatarii Declarației de Independență, economist, savant, publicist, autor al unor lucrări și albume despre românii de pretutindeni a fost declarat persona non grata de către autoritățile de la Kiev.

Prin manevrarea variabilei mortalităţii infantile, a copiilor sub un an, de doar 0,4%, modelul arată că Homo Neanderthalis ar fi putut ajunge în pragul extincţiei în 10.000 de ani.

O proiecţie a acestui model care pleacă de la o scădere cu 8% a fertilităţii femeilor de sub 20 de ani a arătat că extincţia poate avea loc în doar 4.000 de ani.

Autorii studiului au aflat din modelul proiectat că extincţia, definită ca momentul în care specia numără mai puţin de 5.000 de membri, cu o scădere a fertilităţii în populaţia feminină tânără, de sub 20 de ani, a fost de doar 2,7% pe parcursul a 10.000 de ani.

