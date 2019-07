Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Ieri, Deschide.MD a publicat o știre pe surse, prin care am informat despre faptul că doi dintre cei șase pretendenți la șefia Poliției Naționale ar urma să fie excluși din concurs. Asta după ce s-a stabilit că unul este vizat într-un dosar penal , iar altul nu are vârsta...

Procurorul general Eduard Harunjen a anunțat că a fost inițiat un proces penal pe numele deputatului Ilan Șor, pe faptul că el ar fi părăsit ilegal teritoriul R. Moldova, în timp ce se afla sub control judiciar.

În plus, Drogba, care este un apropiat al patronului Roman Abramovich, a avut o discuție cu magnatul rus.

"Sunt incredibil de mândru că m-am întors la Chelsea ca antrenor principal. Toată lumea ştie cât de mult iubesc clubul ăsta, alături de care am scris o filă de istorie ca jucător. Acum, sunt determinat şi concentrat să pregătesc cât mai bine viitorul sezon. Sunt aici pentru a munci din plin şi a aduce succese clubului", a spus Lampard, citat de siteul oficial.

Aseară, Lampard s-a întâlnit cu boardul de pe Stamford Bridge, într-o şedinţă maraton, de 6 ore. Discuţiile s-au prelungit până la 1:30 A.M., iar în această dimineaţă "albaştrii" au anunţat oficial numirea noului tehnician.

