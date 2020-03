Olesea Stamate: Nu regret implicarea mea în aceste alegeri

Dragi Hînceșteni,

în ultimele două luni am mers din localitate în localitate și am vorbit cu mii de oameni. Nu exagerez. Peste zece mii de oameni. Am intrat în gospodării avute, am intrat în gospodării ale oamenilor sărmani. Am văzut sărăcie lucie, trăită cu demnitate, am văzut oameni generoși, săritori la nevoie și am văzut oameni muncitori, care în fața problemelor au un reflex transmis din părinți - își răsuflecă mîinile și se apucă de lucru.

Loading...

Nu regret implicarea mea în aceste alegeri. Am învățat foarte multe și am descoperit despre țara mea și despre oamenii mei lucruri profunde. Am avut în această campanie o echipă fantastică atât la nivel național, cât și la nivel local. Oameni care s-au implicat cu licăr în ochi și dorință de a face dreptate țării.

Lupta continuă. Cu lecții învățate vom merge înainte, mai puternici și mai hotărâți.

Olesea Stamate (www.facebook.com)