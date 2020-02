Olivia de Havilland rămâne la 103 ani singura legendă în viaţă a Hollywoodului

Regretatul Kirk Douglas, care a murit la 103 ani, era penultima legendă vie a splendorii de odinioară a Hollywoodului: îi mai supravieţuieşte doar Olivia de Havilland ca reprezentantă a unei epoci de aur care a dispărut de mulţi ani, relatează EFE.



Şi deşi Olivia de Havilland a câştigat două premii Oscar pentru cea mai bună actriţă - în 1946 pentru "To Each His Own" şi în 1949 pentru "The Heiress" - în timp ce Kirk Douglas a primit doar un Oscar onorific în 1996 pentru întreaga carieră - nimeni nu pune la îndoială talentul şi grandoarea celui care l-a interpretat pe Spartacus.



Cu plecarea sa dintre noi, singura reprezentantă a acelei epoci de glorie a filmului rămâne Olivia de Havilland care va împlini 104 ani pe 1 iulie şi care i-a supravieţuit surorii sale, Joan Fontaine, de asemenea actriţă şi decedată în decembrie 2013 la 96 de ani.

Cele două surori au împărtăşit o puternică rivalitate personală, amplificată de faptul că ambele au candidat în 1941 la Oscarul pentru cea mai bună actriţă, primit de Joan Fontaine pentru interpretarea sa din "Suspicion" în detrimentul lui Havilland, care era în competiţie cu "Hold back the dawn".

Olivia de Havilland avea să-şi ia revanşa cu două premii Oscar, deşi personajul cu care va rămâne pentru totdeauna în memoria iubitorilor de film este cel al blândei Melania din "Gone with the wind" (Pe aripile vântului, 1939) pentru care a primit doar o nominalizare pentru cel mai bun rol secundar.

Stabilită de mulţi ani la Paris, Olivia a apărut pentru ultima oară în public în iunie 2006, când a plecat la Hollywood unde i s-a organizat o ceremonie de omagiere.

Şi, deşi la vremea aceea nu făceau parte din cercul restrâns al legendelor de la Hollywood, şi alţi actori trecuţi de 80 de ani au devenit între timp foarte respectaţi, precum Doris Day (decedată anul trecut la 97 de ani) sau Kim Novak (86 de ani).

Doris Day este amintită mai ales pentru memorabilele sale scene în pijama alături de Rock Hudson, dar imaginea care a rămas imprimată în memoria colectivă este interpretarea sa a cântecului "Qué será, será?" cu accent spaniol şi vocea puternică, pentru ca fiul ei sechestrat să o poată auzi în filmul "The man who knew too much" (1956), în regia lui Alfred Hitchcock.

Vedeta cu cel mai mult glamour rămâne totuşi Kim Novak, căreia Festivalul de la Cannes i-a dedicat un omagiu şi care a demonstrat că este blonda perfectă şi elegantă care l-a cucerit pe Hitchcock. Şi deşi s-a retras din atenţia publicului în 1965, ea a rămas în amintirea iubitorilor filmului clasic cu interpretările sale de neuitat din filmele "Vertigo" (1958), "Picnic" (1955), sau "The man with the Golden Arm" (1956).

Sunt ultimele nume rămase din perioada de aur, când Hollywood era dominat de marile studiouri care încheiau contracte cu vedetele pentru mai multe filme, un sistem care a dispărut definitiv în anii 1960, risipind acel glamour şi stil al starurilor clasice.

Aveau să apară apoi şi alte nume mari, dar nu cu alură de staruri. Mulţi dintre aceşti artişti îşi continuă activitatea şi rămân încă ataşaţi cinematografiei de calitate, precum Sophia Loren (85 de ani), Robert Redford (83 de ani), Jane Fonda (82 de ani) sau Dustin Hoffman (82 de ani).