Omul săptămânii: Alexandra Tănase

Alexandra Tănase este un pedagog cunoscut și recunoscut în învățământul școlii moderne din Republica Moldova.

Numele Alexandrei Tănase care include mai multe noțiuni – de om, mamă, soție, colegă, dascăl, creștină - este îndrăgit și apreciat, datorită carismei sale, de oamenii de calitate. Distinsă printr-o inteligență selectă, valoarea firii ei vine de la părinții săi, Profir și Zinaida, pe care viața, sau poate Dumnezeu, i-a ales să fie parte a oamenilor frumoși.

În anul 1971, Alexandra Tănase absolvă cu mențiune Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. De atunci și până în prezent, prin convingerea ei curată de dăscăliță, transmite discipolilor, cu rafinament, cuvântul românesc pentru suflet și cuget, prin lecturi sau prin alte întâlniri cu opera de artă. Încă din aulele facultății, și-a unit destinul cu un tânăr frumos și inteligent, Constantin Tănase, care de-a lungul timpului, a demonstrat, prin cultura sa, că este un om selectiv al valorilor. Împreună au fost doi intelectuali rafinați, care au creat o familie admirabilă, lăsând, prin urmașii lor, semne și distincții de omenie, veritcalitate și respect.

Alexandra Tănase, sau printr-o sincronizare rațională cu un personaj camilpetrescian, de un intelect lucid și analitic, Doamna T., datorită sensibilității sale pentru frumos și util, și-a construit prin muncă, o carieră admirabilă. Viața însă n-a cruțat-o. I-a cerut să demonstreze, prin tenacitate, că poate înota, uneori, împotriva curentului. Iar faptele ei sunt cele mai memorabile proiecte, realizate împreună cu elevii săi pentru creșterea lor spirituală. Salonul literar „Ceaiul de la ora patru” este un proiect inedit al profesoarei, care unește oameni de creație și discipolii de la Liceul „Gaudeamus”. Aici se lansează cărți bune, elevilor le cultivă dragostea de lectură, îi determină să înțeleagă necesitatea culturii. Are mulți învățăcei care au evaluat în viață datorită culturii exemplului doamnei A.T. – perseverență, altruism, bucuria de a dărui, dar mai ales, o iubire necondiționată pentru celălalt pe care o are și o duce, de când se știe, ca o rastignire.

Răsplata a ajuns la ea, dacă nu la timp, atunci măcar de la oameni distinși: Premiul „Parfenie Guțu”, pentru merite în opera de renaștere națională, contribuție substanțială la propagarea operei eminesciene și la afirmarea valorilor spirituale și morale”; aprecierea continuă pentru o profesoară de viță nobilă din partea fostului președinte al României Traian Băsescu; distincția guvernamentală „Meritul civic”; diverse premii din partea bibliotecilor pentru promovarea cărții și a lecturii elevilor săi. Iar treapta pedagogică – gradul superior – este performanța demersului didactic care încununează un titlu onorific - Vivat, profesore!

Poate că cea mai mare bucurie a excelenței sufletului său, ar fi cuvântul cald și autentic cum un Laudo laudatio din partea celor care o respectă. Așa cum o vedea și o asocia eleva sa, Ana Gabor, „…cu o primăvară, cu un zâmbet enigmatic, la prima vedere, devenit familial. A.Tănase știe să fie profesoară, doctoriță de suflet, poetă, compozitoare, să iubească valorile naționale. O profesoară care trăiește prin frumos”.

La o aniversare cu rădăcini adânci și cu fructe dulci, echipa TIMPUL îi spune distinsei profesoare, Alexandra Tănase, La Mulți Ani, apreciindu-i modelul intelectual și spiritual plin de feminitate, sensibilitate și delicatețe.