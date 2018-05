OMUL SĂPTĂMÂNII: Dan Sociu, scriitor

Poetul și prozatorul Dan Sociu s-a născut la 20 mai 1978, în județul Botoșani. A făcut studii gimnaziale şi liceale în localitatea de baștină, apoi a urmat studiile universitare la Facultatea de Filozofie și Științe Politice a Universității „Al. I. Cuza” din Iaşi.

Este deținător al premiului Festivalului romano-canadian de poezie Ronald Gasparic. În 2002, obține Premiul Național pentru Poezie „Mihai Eminescu” pentru cartea de debut „Borcane bine legate, bani pentru încă o săptămână”. În 2005, publică volumul de versuri „Cântece eXcesive”, la Editura „Cartea Românească”, pentru care primește Premiul pentru Poezie al Uniunii Scriitorilor din Romania.

În 2006, „Revista 22” l-a desemnat pe Dan Sociu drept cel mai bun tânăr poet al momentului. Peste un an, în 2007, a fost votat la Colocviul Tinerilor Scriitori din Cluj ca fiind cel mai popular tânăr scriitor. În acelaşi an, traduce prima antologie în limba română a poeziilor lui Charles Bukowski, „Dragostea e un câine venit din iad”, iar în 2009 traduce o antologie din poeziile lui Seamus Heaney, „Țara mlaștină și alte poeme”.

În prezent, Dan Sociu este redactor la Editura „Polirom”. Textele sale sunt publicate în reviste și ziare din România, R. Moldova, Austria (Wienzeille), Suedia (Ord & Bild și Lyrikvännen), Polonia (Lampa), SUA (Circumferince – University of Columbia), Serbia, Spania. Totodată, a participat la lecturi publice în Slovenia, SUA, Cehia, Polonia, Suedia, Austria, R. Moldova.





În ianuarie 2014, poetul a refuzat premiul „Cartea de Poezie a anului 2013”, acordat de Institutul Cultural Român, cu următoarea explicaţie: „Le mulțumesc lui Mihai Iovănel, Alex Goldiș și Bianca Burta-Cernat pentru că au ales „Vino cu mine”. Ştiu exact unde mergem pentru premiul cartea de poezie a anului (nici nu știam de nominalizare) și mi-ar fi prins bine banii, dar nu pot să iau un premiu de la ICR-ul ăsta și de la ministerul ăsta al culturii. Ţine de un guvern prea scârbos, care nu respectă contractele cu noi, e compus din mincinoși patologici, a încălcat toate promisiunile, a bătut și a hărțuit țărani și protestatari, disprețuiește săracii, e arogant și unsuros, crede că poate face ce vrea din legi și altele, după cum le știm”.

Mihai Iovănel a remarcat expresia poetică inedită a lui Dan Sociu în „Ideologiile literaturii în postcomunism”. „Un autor mai mobil decât majoritatea congenerilor săi este Dan Sociu, poet și prozator, probabil autorul douămiist cu cel mai ridicat coeficient de inteligență artistică”, menționa Iovănel.

Zilele trecute, Dan Sociu a scris ani frumoși într-o nouă poezie. Cu această ocazie, redacția ziarului TIMPUL îi dorește și mai multă inspirație în creația sa, plus sănătate și mult zâmbet.