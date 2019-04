OPINIE /// Aici nu este vorba despre naţionalism, ci despre competiţie. Nimeni nu mai poate schimba globalizarea

“Companie multinaţională, cu peste 33.000 angajaţi, 127 fabrici, prezentă în 31 de ţări este în căutare de operatori producţie pentru centrul operaţional din Slovacia, în care se produc subansamble dedicate industriei automotive. Câştigurile salariale pot ajunge până la 800 euro net pentru început, iar cazarea şi transportul sunt gratuite!”



Acesta este un anunţ de pe un site de recrutare. În limba română. A ajuns Slovacia să facă recrutări în România?

În urmă cu aproape 20 am urmat un curs oarecare în Slovacia şi Cehia, plătit de o fundaţie americană (nu era Soros, ca sa nu se supere dl Dragnea). Pentru că transportul nu era “gratuit”, iar eu eram cam lefter, am mers cu trenul. La graniţa dintre Ungaria şi Slovacia, controlorul mi-a luat geamantanul, l-a aruncat pe hol şi mi-a cerut să cobor, fără nicio explicaţie, deşi biletul meu de tren era până la Bratislava. Am zis fără explicaţie, nu că nu ar fi fost una. Iar aceea e ca aveam paşaport românesc. Si riscam să le fur locurile de muncă.

Ce s-a întâmplat între timp, de ce slovacii, care sunt doar cu puţin mai bogaţi ca românii, să ceară forţă de muncă din România? Dacă vrei să ieşi de pe site-ul de recrutare sus amintit, un mesaj te avertizează: Nu pleca! Avem şi alte job-uri.

În vremea în care România se străduia să fie acceptată în Uniunea Europeană, sindicatele germane se dădeau cu fundul de pământ că românii le vor fura locurile de muncă. Acum slovacii fac recrutări în România, germanii au primit fără crâcnire un milion de sirieni. Ce s-a schimbat?

Globalizarea pe care dl Trump nu o va putea opri, cu atât mai puţin domnii Dragnea şi Teodorovici, cu tot discursul lor suveranist.

Românii din Germania au trimis acasa anul trecut 355 de milioane de euro, doar prin banci, scria acum două zile revista germană Focus. Cinci miliarde de euro au fost trimişi din Germania în ţările imigranţilor, arată publicaţia, folosind date oficiale. La PIB-ul Germaniei de 3.300 de miliarde este o fărâmitură, dar este cea mai mare sumă transferată vreodată în afara ţării de către muncitorii străini. Şi, evident, este un transfer legal. Românii de acasă au primit de la rudele lor din Germania 355 de miliooane de euro. Dar din toata lumeau au venit în jur de 5 miliarde de euro. Aceşti bani au tinut în echilibru deficitele care au luat-o razna şi au tinut în echilibru cursul de schimb. Deficitul comercial a crescut, la doua luni, cu 45%, an la an, iar el trebuie acoperit – şi va fi acoperit din devalorizări.

Remiterile sunt la concurenţă cu investiţiile străine. În jur de 9-10 miliarde de euro anual sunt remiterile şi ISD-urile. Se vede din asta, totuşi, că ţara rămâne atractivă. Oamenii pleacă, investiţiile vin. Cum să rezolvi problema? Nu o poţi rezolva printr-un naţionalism lipsit de noima: alţii ne vor răul!

Profitul nu este doar al patronului decât în societăţile închise – si statul comunist a fost tot patron, cel mai mare, de vreme ce stăpânea o ţară, nu va faceţi iluzii. În societăţile deschise, profitul este şi al angajatului. Dacă fabrica din Slovacia îmi dă mai mult, de ce să nu mă duc? Romanii din Imperiul Roman ziceau, mândri, că “toate drumurile duc la Roma”, dar tot ei spuneau : “Unde mi-e bine, acolo mi-e patria”.

Naţionalismul este “bun” când celebrezi memoria străbunilor tăi, nu când distrugi viitorul nepoţilor. Nimic nu mai poate azi împiedica globalizarea. Nici Trump, nici Xi Jinping, nici Putin. Aici trebuie concentrate politicile publice ale unei ţări mici. Cum faci faţă?

