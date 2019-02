OPINIE /// Avertismentele date de ciclul comerţului global

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

"Electroșoc", "semnal foarte negativ" .... După recenta arestare a unor investitori occidentali, acuzați de fraudă, mediul de afaceri din Rusia se teme de consecințe dezastruoase în ceea ce privește finanțările externe, de care țara are nevoie cu disperare...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

După prăbuşirea Uniunii Sovietice în 1991, conflictul ideologic din secolul 20 părea să se fi încheiat: capitalismul câştigase, iar socialismul devenise echivalent al eşecului economic şi al opresiunii politice, scrie The Economist.

Una peste alta, ciclul schimburilor comerciale globale este sub o presiune uriașă în 2019, iar scăderile sunt abia la început. Asta ne arată că există riscul unei diminuări semnificative a creșterii PIB-ului global. Într-o lume încă foarte conectată, nicio economie importantă nu se află la adăpost. Acest lucru este valabil și pentru SUA, unde cel de-al 45-lea președinte al țării continuă să insiste că e ușor să câștigi un război comercial. Poate că nu.

Ca să nu mai spunem că, în funcție de rezultatul negocierilor dintre SUA și China, am putea asista la vești proaste suplimentare pentru exporturile chineze către Statele Unite. Mai mult, chiar dacă China adoptă măsuri agresive pentru contracararea încetinirii din activitatea economică internă, ar putea dura câteva luni până când acțiunile sale vor începe să dea roade. Între timp, pentru cererea chineză de importuri, tendința rămâne de scădere. Acest lucru subliniază un risc cheie din ultima prognoză a FMI: China este cel mai mare exportator mondial și al doilea cel mai mare importator. Impactul său negativ asupra unui ciclu al schimburilor comerciale mondiale deja slăbit abia începe să fie resimțit. Efectele negative ale Brexit-ului nu pot decât să exacerbeze această problemă. Zona euro în întregul său se plasează chiar lângă China între exportatorii globali și puțin mai sus decât China ca al doilea mare importator mondial. La un volum al exporturilor către Marea Britanie care reprezintă 3% din PIB-ul Uniunii Europene - procent mult mai mare în cazul Belgiei, Irlandei și Olandei - fricțiunile induse de Brexit în comerțul mondial nu pot fi ignorate.

