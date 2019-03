OPINIE /// Brexit pentru începători

De la 1 ianuarie 2019, prețul gazelor naturale livrate în R. Moldova de către compania de stat a F. Ruse Gazprom constituie 237, 46 de dolari pentru o mie de metri cubi. Acest tarif e valabil doar pentru primul trimestru al acestui an, se arată într-un răspuns pentru...

Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noaptea în faţa casei sale din New York, a informat poliţia, citată de EFE și Agerpres.

Președintele și oamenii săi vor o Europă slabă și divizată. Brexit va asigura parțial acest lucru, se arată într-o analiză semnată de jurnalista britanică Natalie Nougayrède în The Guardian.

Mai multe străzi din Orhei, inclusiv trotuarele, sunt măturate și spălate cu apă și șampon special astăzi, în cadrul unei ample acțiuni inițiată de Primăria municipiului Orhei. Aceasta are loc la doar câteva zile după finalizarea unei importante acțiuni de...

Gazele naturale nu se vor scumpi, chiar dacă preţul de import al acestuia, livrat de Gazprom s-a majorat în primele trei luni ale acestui an cu 25 la sută, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Brexit pe repede-nainte Parlamentul britanic va supune la vot a treia oară acordul negociat de Theresa May cu Uniunea Europeană, până pe 20 martie.

Știam, teoretic, ce ar trebui să se întâmple. Dar ce naivă am fost, ce naivi au fost și ei crezând că e simplu să pui capăt unei relații de peste 40 de ani…

Procentajul era in favoarea rămânerii in Uniunea Europeană, exact așa cum indicaseră sondajele. Mă documentam, pe fundal auzeam vocea jurnaliștilor BBC, fără să fiu neapărat atentă la ce zic. Dar tonul lor s-a schimbat brusc, ceva nu era în regulă. Începuseră să apară raportările din zona rurală. Din 51% la 49% s-a făcut 49% la 51%, la fel, dar complet diferit. Numărătoarea nu se încheiase, dar Marea Britanie se îndrepta acum spre ieșirea din UE.

