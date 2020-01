OPINIE /// De ce nu ar trebui să ne speriem de virusul ucigaș

Că așa scrie presa: ucigaș, ucigaș, ucigaș. Dar dacă ne uităm cu atenție, observăm că nu e chiar așa de ucigaș.

Din cele 1.400 de persoane infectate, conform statisticilor oficiale, au murit 41. 41 din 1.400. Din cele 41 de persoane care au murit, una singură avea sub 40 de ani, mai exact 36, deci au murit persoane în vârstă, cu sistemul imunitar slăbit. Toate persoanele care au murit, au murit în China. Nu a murit nicio persoană purtătoare a acestui virus în Franța, Statele Unite sau în altă țară. Asta înseamnă că mai contează și calitatea îngrijirilor medicale. Sau prezentarea de urgență la medic, din primele stadii ale bolii. Dar în Wuhan, acum medicamentele antigripale sunt raționalizate (două cutii de persoană la farmacie, unde sunt mereu cozi). Cei bolnavi, din spitale, primesc mâncare la plic (conform unor postări de pe Twitter). Nu sunt chiar cele mai bune condiții pentru ca organismul să lupte cu boala. Multe persoane au fost deja externate (ce s-a întâmplat cu ucigașul, a hotărât să nu mai ucidă?). Este foarte interesant că presa scrie numai despre numărul de îmbolnăviri, nu și despre numărul de vindecări și de externări, ca și cum cei care s-au îmbolnăvit au rămas bolnavi pe viață.

Cel mai mare ucigaș acum e panica. De ce? Oamenii se îmbolnăvesc la Wuhan și pentru că se înghesuie pe culoarele spitalelor, chiar dacă nu au simptomele îmbolnăvirii cu coronavirus. Și iau virusul din spital. În Franța, după cum spunea azi un medic, oamenii cheamă ambulanța pentru că tocmai au trecut pe lângă un chinez care își sufla nasul în batistă. În România, oamenii golesc farmaciile de antivirale (aflat de la sursă). Cu cât te sperii mai tare, cu atât bagi mai multe antivirale în tine la orice răceală, respectiv chemi ucigașul, pentru că îți scade imunitatea în fața virusului care te poate pune în pericol. Scade și stocul de antivirale, deci când vine ucigașul, ne găsește pe jumătate uciși. Dacă vine. Și când va veni s-ar putea să avem surpriza să nu fie chiar atât de ucigaș. Ceea ce ar face să scadă dramatic audiențele instituțiilor mass-media, precum și profiturile companiilor farmaceutice. Vrea cineva asta?

P.S. Pe vremea când lucram în presă, în fiecare an, în luna februarie, marii importatori de citrice plăteau (mituiau) unii jurnaliști care scriau pe Sănătate, ca să umfle spaimele oamenilor legate de gripă etc. De ce? Ca să lichideze stocurile de citrice. Cum scrii despre gripă, cum cresc vânzările la mandarine, portocale, lămâi, că lumea se umflă cu vitamina C. De frică. Până la urmă totul e o afacere. Că toate X5-urile și Q6-urile, pe care le vedem pe străzi, precum și vilele din nordul Bucureștiului nu sunt cumpărate din salarii. Sau sunt?

P.S.2 Frica este cea mai eficientă emoție în rețelele sociale. Eu le spun mereu studenților să nu o folosească, pentru că produce traume. Alții nu sunt atât de grijulii. Și, pentru că o folosesc mereu, s-a format un public anxios, care răspunde extrem de rapid la frică. Ați văzut ce tare s-a speriat lumea după Sărbători? Că vine RĂZBOIUL. Erau postări în rețelele sociale, de tipul: m-am trezit de la uitat pe Netflix, în plin război. Nu a fost niciun război (dar cei cărora le servea tema, au stârnit rapid teama). Iar oamenii reacționează emoțional pe baza traumelor repetate care se adâncesc, se adâncesc. Acum se formează o nouă traumă, (a câta?), pentru că se bagă frica în oameni cu ucigașul. Iar oamenii reacționează. Și se golesc și se epuizează și apoi…care e răspunsul? Mânia. Dar e bine să ai oameni mânioși peste vreo două luni, că vine campania electorală și mânia lor se poate folosi ca să urci într-un fotoliu de parlamentar sau de primar.

Update: acum, la 4 jumătate, ora României, sunt 50 de morți din 2.000 de îmbolnăviri. Morții, tot numai din China. CNN anunță că a crescut numărul morților pentru că s-au epuizat medicamentele (cam ceea ce scriam și eu în articol în legătură cu calitatea îngrijirilor medicale)

Update 2. Peste 20.000 de persoane au citit acest articol în câteva ore, ieri, ceea ce înseamnă că mai există oameni (mulți!) care pun rațiunea în fața emoțiilor. Și nu se lasă manipulați. Felicitări!

Update 3. Peste 220.000 de persoane au citit articolul în trei zile. În prima zi, 18.231, în a doua zi, 153.117 iar astăzi, până la ora 22.30, 53.499



Update 4. În România, anul trecut, au decedat 97 de persoane din cauza banalei gripe. 97. Sursa: Adevărul.

În Franța, gripa a făcut 8.000 de morți, în 2 luni, în 2018 – 2019. Sursa: Le Nouvel Observateur. În 2016 – 2017, 14 358 de persoane au murit de gripă, tot în Franța, iar în 2017 – 2018 au fost 12 983 de victime.

Update 5: după ce am depășit 200.000 de cititori, acest articol a început să deranjeze. Și s-au mobilizat adevărații viruși ai României. Ce mi-au scris, aici: https://horeabadau.ro/2020/01/27/am-inceput-sa-deranjez/

Update 6: Specialiștii spun azi exact ce am scris eu în articol:

”Potrivit datelor prezentate de specialişti, numărul cazurilor înregistrate în lume se apropie de 3.000, fiind 80 de decese, ceea ce face ca rata mortalităţii să fie mică, undeva la 2-4%. Doar 20% dintre cazuri sunt forme severe, care ar putea da complicaţii. Specialiştii români afirmă că pneumonia dată de noul coronavirus se poate vindeca, cu tratamente simptomatice, dacă sunt forme uşoare şi medii, iar pentru cazurile grave se testează anumite tratamente”. Sursa: Observator Antena 1 N.b. Suspiciunea de coronavirus in Romania nu s-a confirmat.

SURSA: https://horeabadau.ro