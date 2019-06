OPINIE /// De la statul capturat la statul caricatural

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

În acest an, ziua de 9 mai a venit ca o încununare a unei lungi perioade, de aproape două săptămâni, în care sărbători de toate felurile s-au succedat, încercând să mai îmblânzească temperaturile de afară în această primăvară...

Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel își are adânci rădăcini în tradiția poporului român. O mulțime de obiceiuri și de superstiții au fost păstrate și rămân vii, cu precădere în mediul rural, deși unele din ele vin din negura timpului.

„Decizia a fost promovată de cele mai influente state din Europa. Acest regulament responsabilizează și mai mult statele din Europa. Alături de deputații din aceste state, din Consiliul Europei, eu ca un om asumat, cu gândul la țara din care vin am votat. Alături de germani, de...

Premierul britanic Theresa May i-a cerut vineri preşedintelui rus Vladimir Putin, în marja summitului G20 din Japonia, „să pună capăt actelor de destabilizare și iresponsabile care ameninţă Marea Britanie şi pe aliaţii săi”, relatează AFP. Fără acest lucru „nu...

Alianța Kozak își merită numele Oricum, alianța ACUM-PSRM este un produs rusesc prin excelență și Putin se mândrește cu el, expunându-l publicului pentru a-și ridica ratingul în scădere. Și are de ce se mândri. Răspunsul ministrului Apărării Pavel Voicu că mai e nevoie să „analizăm” necesitatea retragerii trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova e o răsplată pe potriva eforturilor lui Kozak în moșirea alianței de guvernământ la Chișinău, e ca un balsam pe sufletul tânjind după gloria imperială de odinioară a rușilor. Simbolistica este importantă pentru confortul lor. Însă Moscova pare să controleze nu numai domeniul apărării și securității, pe care acumiștii l-au cedat cu generozitate trădătoare lui Dodon, ca ceva secundar.

„Focusându-se mai puțin pe democrație”, el a mizat pe pomeni electorale și pe cartea geopolitică, ultima însă i-a jucat festa. Expulzarea diplomaților-spioni ruși, procesul intentat deputatului PD, Iurie Bolboceanu pentru spionaj în favoarea Rusiei, întoarcerea din drum a lui Dmitri Rogozin, dar mai cu seamă rezoluția Adunării Generale a ONU privind retragerea necondiționată a trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova au supărat Moscova atât de tare, încât înlăturarea de la putere a PD a devenit o chestiune de principiu și ea a utilizat în acest scop pârghiile geopolitice pe care le are la dispoziție.

Geopolitica cu geopolitică se scoate Și când părea că s-a ajuns la limita de jos a disprețului pentru lege și cetățeni, a urmat „extrădarea” celor 7 profesori turci, de departe fapta cea mai ticăloasă, cea mai rușinoasă a liderului PD, faptă de care s-au disociat ulterior până și Dodon, deși a profitat personal în urma trocului cu Erdogan. Cu toate astea, Plahotniuc mai avea niște șanse de supraviețuire politică, deși rezultatele alegerilor parlamentare din 24 februarie au fost mult sub așteptările sale.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)