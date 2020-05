OPINIE / Prăbuşirea lui Dodon şi bătălia pentru maturitate politică la Chişinău

În PPDA există figuri relevante şi cu potenţial politic. Figuri capabile să asume o conducere şi parteneriat în ACUM cu Maia Sandu, acceptând candidatura prezidenţială evidentă şi comună a preşedintei PAS şi evitând prăbuşirea definitivă a PPDA care e deja mult sub prag. Menţinerea în prim plan, ba chiar hiper-activ, a cuiva care a pierdut alegerile locale, dar care are ambiţia candidaturii la Preşedinţie, nu e de acceptat pe niciun meridian.

Urmează la Curte discuţia despre atribuţiile (profund neconstituţionale, am spus-o de la adoptarea legii) ale Consiliului Suprem de Securitate. Dacă nu există tangaje majore şi se judecă independent, Preşedintele - care are doar rol reprezentativ şi ceremonial potrivit Constituţiei Republicii Moldova – va pierde şi aceste atribuţii. Iar dacă se întâmplă acest lucru, ar trebui clarificată ulterior, şi repede, şi acţiunea sa executivă în politica Externă, de securitate şi apărare, ca să lămurim clar dependenţa susţinerilor Preşedintelui – chiar subordonarea acestora – faţă de punctajele şi opţiunile Guvernului în aceste domenii ca şi în reprezentarea statului.

În situaţie de criză nu se schimbă niciodată conducerea, gestionarul, decidentul. De obicei are loc ceea ce se cheamă “ralierea sub steag”, atunci când populaţia creditează conducătorul în funcţie pentru a trece prin criză. Însă exact la momentul închierii etapei critice, are loc decompensarea şi marcarea costurilor. Atunci cei care gestionează o criză cu multe victime pierd substanţial susţinere şi încredere.

