Oraşul aflat la cea mai mare altitudine din România

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Plimbându-mi recent cânele devreme într-o dimineață întunecată din ianuarie, am observat o lumină în fereastra parterului unei școli din vecinătate. Am aruncat o privire înăuntru. Cineva pregătea sala de clasă pentru orele de educație...

HOROSCOP CHINEZESC 2019. E un an in care ne relaxam mai mult si ne agitam mai putin, lasam lucrurile sa vina de la sine, nu le fortam, nu le grabim, suntem multumiti cu ceea ce avem.

După mai multe episoade hibernale, vremea se va schimba dramatic în următoarele zile. Vom avea parte de temperaturi de primăvară, iar precipitațiile vor fi sub formă de ploaie.

Marius Cătălin Câmpeanu, reprezentant zona turistică Predeal: Dacă în 1990 erau undeva la 1.000 - 1.500 de locuri de cazare, astăzi am ajuns la aproape 7.000 de locuri de cazare. Iar ceea ce vă vorbesc acum, ne referim la cele clasificate. Dacă undeva în 2012 - 2013 eram în jurul valorii de 140.000 - 150.000 de vizitaori, am ajuns ca anul acesta să depăşim 220.000 - 230.000 de turişti.

Staţiunea are aproape 200 de unităţi de cazare omologate împărţite foare bine, pentru orice fel de turist şi pentru orice fel de buzunar. Sunt 81 de hoteluri de la două până la cinci stele, 80 de pensiuni, 36 de vile turistice şi 7 cabane.

Turist: Vin din Turcia, venim la munte. Special am venit din Turcia pentru a veni la munte. Aici e mai frumos.

Predealul este oraşul din România care se află la cea mai mare altitudine din ţară, între 1.040 şi 1.110 metri. Însă în vecinătatea sa se află vârfuri care depăşesc 2.500 de metri: Vârful Omu 2.505, Munţii Baiului 1847, piatra Mare 1843 sau Postăvarul 1800. Astfel că turiştii se pot bucura de munte de jur împrejurul staţiunii. Marius Cătălin Câmpeanu, reprezentant zona turistică Predeal: În jurul Predealului se află undeva la 12 cabane, vechi cabane. Începând cu Susaiul, Gârbova, Clâbucetul, Trei Brazi, Poiana Secuilor. Le-am introdus într-un circuit, atât gastronomic cât şi drumeţie, mounain-bike, iar în acest an îl vom integra şi într-o tură de alergare.

Turist: Zăpada în regulă, pârtia ok, mai liberă acum că au trecut sărbătorile.

Predealul este atestat documentar încă din anul 1368 şi, timp de sute de ani, aici s-a aflat vama Transilvania pe unde treceau poştalioanele şi caravanele negustoreşti. În vremurile mai apropiate s-a dezvoltat şi ceea ce iubesc turiştii care ajung aici cel mai mult, schiul. Primele pârtii au fost amenajate în jurul anului 1880. Marius Cătălin Câmpeanu, reprezentant zona turistică Predeal: Referitor la schi, se pare că încă din anii 1880 am început să avem pe aici activitate de schi dezvoltată de vânătorii de munte care aici aveau o şcoală milirată. La Predeal, ei au fost cei care au fost promotorii mişcării de schi, plus regele Carol, când au şi amenajat zona Clăbucet.

