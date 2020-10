Orban, un Dragnea mai mic?

Iată de ce voi continua să-mi „pierd timpul” cu impostorii și cu micii dictatori, iar în felul acesta voi contribui și eu la o Românie Normală – pentru care am votat, cu optimism, în 2019.

Sunt acestea semne de normalitate democratică sau sunt dovezile faptului că Orban, până acum, nu a reușit să fie altceva decât un Dragnea mai mic? Evident, are timp să crească, dacă nu reacționăm, dacă nu „irosim” toți ceva timp, stând cu ochii pe el și pe unii din echipa lui.

Ludovic Orban, cândva un fel de apărător al statului de drept și combatant al „regimului odios Dragnea” (am spus „un fel de” pentru că nu sunt convins că așa au stat lucrurile), ne pune azi să alegem între „rectorii-politicieni răi ai lui Dragnea” și „rectorii-politicieni buni ai lui Orban”, între „parlamentarii șoferi” ai lui Dragnea și „parlamentarii frizeri” ai lui Orban, între „absolvenții întârziați de bacalaureat ai lui Dragnea” și „posesorii de diplome false, dar băieți buni, ai lui Orban”, între „abuzurile constituționale ale lui Dragnea” și „corecțiile constituționale ale lui Orban”.

Iar această dorință de părinte face parte din NORMALITATEA pe care avem dreptul să o trăim. Am afirmat aceste lucruri, public, și în perioada Dragnea, în timp ce alții se ascundeau în spatele beneficiilor politice, acordate chiar de „dictator”.

Maia, 17 ani, care urmează să petreacă ultimul an de liceu în Statele Unite, fiind câștigătoarea unei burse FLEX (aproape 4.000 de candidați pe 25 locuri, cu evaluare realizată integral de experți americani). Ca orice părinte, îmi doresc ca ei să revină acasă, după terminarea studiilor, și să aprecieze faptul că trăiesc în România. Dacă vom lăsa, însă, această țară să băltească în mâinile unor impostori, atunci visul meu de părinte – și al altor sute de mii de părinți – de a avea copiii aproape nu se va realiza.

Am fost întrebat de un foarte bun prieten, profesor de engleză și fin cunoscător al politicii românești, de ce-mi irosesc timpul cu impostorii. Răspunsul este simplu și are, în principal, două componente: familia și ideea de normalitate.

În concluzie, iată că Ludovic Orban are și el valorile sale, respectul fiind una dintre ele. Nu, NU respectul față de Constituție, NU respectul față de Legea educației, care interzice școlilor, universităților și conducătorilor lor (directori, inspectori, rectori) să facă politică, NU respectul față de membrii vechi de partid, ci respectul față de trădare și trădători.

Imediat a venit și răsplata: Ministerul Educației și Cercetării, deși oficial era condus de Monica Anisie, rămânea sub influența lui Sorin Cîmpeanu, în special pe componenta de învățământ superior, atât prin păstrarea unor demnitari și înalți funcționari publici pe poziții cheie (numele lor sunt bine cunoscute în sistem), cât și prin controlul strict al actelor normative promovate de MEC, al finanțărilor și cifrelor de școlarizare alocate fiecărei universități;

În urmă cu un an, Guvernul Orban 1 aduna numărul necesar de voturi pentru a fi validat de Parlament cu ajutorul trădării lui Sorin Cîmpeanu și a mini-grupului său de „răzvrătiți” din Pro România.

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, am aflat ceea ce „pe surse” se știa de ceva timp: Cîțu, Cîmpeanu și Anisie sunt primii trei candidați propuși de PNL București pentru Senat. Această informație este relevantă în contextul în care putem să înțelegem valorile pe care Ludovic Orban le promovează.

