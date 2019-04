Osmochescu: Alegerile ordinare următoare pot fi organizate în baza unui sistem electoral modificat, dar alegerile anticipate nu pot fi făcute în niciun caz după un sistem electoral nou

Un coleg de facultate mi-a spus zilele trecute că sunt exmatriculată. Am rămas fără grai și doar după câteva secunde mi s-a deschis gura. „Cum?!”, zic, fără să-mi vină să cred cele auzite. Și el a continuat: „Tu ești o studentă bună, dar nu știu cum s-a...

Parcă nici nu îmi vine să cred cum au evoluat conflictele de limbă de pe acest pământ, numit astăzi Republica Moldova (și înregistrat în ultimul secol sub alte trei denumiri).

La 19 aprilie 1849, stil vechi (1 mai 1849, stil nou), are loc semnarea convenţiei ruso-turce de la Balta-Liman, nu departe de Istanbul, care consfinţeşte pe plan diplomatic internaţional înăbuşirea Revoluţiei de la 1848 din Moldova şi Valahia.

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Combinatul de panificaţie „Franzeluţa” S.A. are undă verde la fabricarea produselor pascale – aceasta după ce joi, 18 aprilie, Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, împreună cu un sobor de preoţi, a...

Constituția Republicii Moldova nu reglementează explicit organizarea sistemului electoral, însă potrivit standardelor internaționale în materie electorală, asemenea reforme pot fi operate cu cel puțin un an înainte de alegeri. De această părere este fostul...

Amintim că fracțiunile PAS și PPDA, care dețin 26 de mandate din cele 101, au anunțat că vor să anuleze sistemul electoral existent și să organizeze, în câteva luni, alegeri anticipate. Precizăm că, potrivit bunelor practici electorale ale Comisiei de la Veneția, legislația electorală nu poate fi modificată cu mai puțin de un an până la următoarele alegeri.

