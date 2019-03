Parlamentarii britanici au preluat controlul Brexit de la Guvern

Membrii Parlamentului britanic au votat marți seară un amendament prin care s-a decis preluarea controlului procesului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană de la Guvern, relatează BBC.



Amendamentul a fost votat cu un raport de voturi de 329/302, citează Mediafax.

Parlamentarii urmează să voteze un amendament privind cererea unei noi prelungiri a Brexit, dacă acordul nu va fi aprobat până în data de 5 aprilie.

Premierul Theresa May a declarat marți că nu există suficient sprijin din partea parlamentarilor britanici pentru un nou vot pe tema acordului de Brexit negociat de Guvernul de la Londra cu UE, care a fost deja respins de două ori de Parlamentul britanic.

Brexit: Theresa May spune că nu există suficient sprijin pentru un nou vot în Parlament asupra acordului de ieșire din UE / Ea exclude scenariul unui Brexit fără acord

Premierul britanic Theresa May a declarat că nu există suficient sprijin din partea parlamentarilor pentru un nou vot pe tema acordului de Brexit negociat de Guvernul de la Londra cu UE, care a fost deja respins de două ori de Parlamentul britanic, informează Mediafax citând BBC News.

"Cred în continuare că direcția corectă pentru Marea Britanie este să părăsească Uniunea Europeană cu un acord, cât mai curând posibil, acum pe 22 mai", a afirmat May, într-un discurs în Parlamentul britanic.

"Însă, cu mare regret, am concluzionat că, după cum stau lucrurile, încă nu este suficient sprijin în Camera (Comunelor) pentru a aduce din nou acordul pentru un vot semnificativ", a adăugat premierul britanic.

Theresa May a precizat că va continua să încerce să obțină sprijinul parlamentarilor înainte de a supune săptămâna aceasta la vot acordul negociat de Guvern.

Premierul a mai afirmat că va supune din nou la vot acordul doar dacă va exista "suficient sprijin", adăugând că în weekend a discutat cu mai mulți parlamentari pro-Brexit în încercarea de a obține sprijinul acestora pentru acord.

Theresa May sugerează că exclude scenariul unui Brexit fără acord

Premierul britanic Theresa May a mai declarat luni că Marea Britanie nu va ieși din UE fără un acord dacă Parlamentul de la Londra nu aprobă acest scenariu, informează agenția The Associated Press, citată de Mediafax.

"În afara cazului în care Camera (Comunelor) este de acord, (un Brexit) fără acord nu se va întâmpla", le-a spus May parlamentarilor.