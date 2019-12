Parlamentarii SUA încearcă să convingă executivul să declare Rusia ”sponsor al terorismului”

Warner Bros. a anunţat că cel de-al patrulea film din seria cinematografică "The Matrix" şi lungmetrajul "The Flash" vor fi lansate pe marile ecrane în 2021 respectiv 2022 şi a retras filmul "Akira" din calendarul său oficial de lansări, informează...

În plus, proiectul de lege prevedea unificarea tuturor sancțiunilor anti-ruse într-un singur mecanism. Pentru a coordona acest proces, guvernul SUA propune introducerea unui „birou de coordonare a sancțiunilor”, care implică coordonarea sancțiunilor cu Uniunea Europeană. De asemenea, s-a propus crearea unei alte structuri, „Centrul național comun pentru a răspunde amenințărilor hibride”, a cărui sarcină sa fie combaterea sistematică a încercărilor din partea Rusiei de a influența politica din SUA și întreaga lume.

Documentul conținea, de asemenea, o propunere extrem de dură privind recunoașterea Rusiei drept „stat care sponsorizează terorismul”. Pe de o parte, această formulare arăta ca o actiune preliminară pentru o campanie la ONU privind excluderea Rusiei din calitatea de membru permanent al Consiliului de Securitate, pe de altă parte, sub acest steag, au fost introduse sancțiunile anti-iraniene începand cu 1983.

A doua prevedere a legii era „de a îndemna public guvernul rus să restituie Crimeea sub controlul guvernului ucrainean și, de asemenea, să ceara separatiștilor din estul Ucrainei să depuna armele”. Acest paragraf se referea și la „ocupația rusa și sprijinul separatiștilor” pe teritoriile Georgiei și a Moldovei. De asemenea, autorii proiectului au cerut președintelui să obtina de la Moscova să nu-l mai sprijine pe președintele sirian Bashar al Assad, care continuă să comită crime de război.

Adăugăm că, în urmă cu un an, Senatul a mai initiat un document similar, denumit „Lege pentru protejarea securitatii americane de agresiunea Kremlinului 2018”. Textul documentului, pregătit de senatorii Lindsay Graham, Robert Menendez și altii începea cu un apel adresat președintelui Donald Trump. În special, acestuia i se cerea să sprijine eforturile de combatere a imixtiunilor „din partea guvernului rus sau a altor actori străini în activitățile agențiilor guvernamentale americane, precum și în procesele democratice din țară”.

Documentul, denumit „Prevenirea activităților rău intenționate ale Rusiei în domeniul terorismului” (Stopping Malign Activities from Russian Terrorism Act), are ca ator pe senatorul de Colorado Corey Gardner.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)