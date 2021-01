Parlamentul ceh aprobă o lege în domeniul alimentar care prioritizează produsele locale în magazine

Cehia este pe cale sa introduca o lege protectionista in domeniul alimentar in pofida avertismentelor ca aceasta ar putea contraveni liberei circulatii a bunurilor in UE, relateaza Euractiv. Camera inferioara a parlamentului ceh a aprobat un amendament la legea privind domeniul alimentar in linie cu care magazinele cu o suprafata mai mare de 400 de metri patrati vor fi obligate sa comercializeze un procent minim de produse alimentare locale incepand cu anul 2022. Cota va fi de 55% anul viitor, obiectivul fiind de crestere treptata a acesteia la 73% in 2028. Scopul priveste atingerea autosuficientei in productia de alimente si sustinerea fermierilor locali. Inainte de vot, ministrul agriculturii Miroslav Toman a cerut parlamentarilor sa fie "putin nationalisti" cand vine vorba de alimentele locale. Desi Comisia Europeana nu a dorit sa comenteze in acest stadiu, un purtator de cuvant a declarat ca "libera circulatie a bunurilor si serviciilor pe piata interna este cel mai puternic activ in asigurarea aprovizionarii la nivel de UE, cat si cel mai bun instrument de a asigura redresarea pentru toti", adaugand ca "restrictiile locale de orice tip sunt contraproductive". Totusi, o sursa din cadrul UE a declarat ca daca vor fi adoptate, astfel de masuri vor crea in mod clar "conditii de marketing privilegiat pentru produsele alimentare cehe", discriminand astfel alti producatori de alimente din UE si mergand impotriva principiului liberei circulatii a bunurilor. Opt tari, printre care Germania si Franta, si-au exprimat deja obiectii cu privire la lege, spunand ca respectivele cote ar putea constitui discriminarea produselor straine. Premierul ceh Andrej Babis a declarat ca nu el a "initiat aceasta propunere si ca nu o sprijina". Totusi, propunerea a fost promovata de guvernul sau si aprobata de parlamentari din partidul sau. Reprezentantii partidelor din opozitie au caracterizat propunerea ca fiind "ridicola", criticii sustinand ca aceasta nu va face decat sa avantajeze marile conglomerate alimentare, inclusiv holdingul Agrofert, fosta companie a lui Babis. Alti critici au avertizat ca noua lege va avea un impact negativ asupra preturilor, calitatii si disponibilitatii alimentelor. In primul val al crizei generate de pandemie, Bulgaria a incercat sa oblige lanturile de supermaketuri in mare parte straine sa acorde prioritate produselor locale, insa a fost nevoita sa renunte in urma presiunilor venite din partea Comisiei.