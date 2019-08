Parlamentul ucrainean l-a numit pe Alexei Goncearuk în funcţia de prim-ministru

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Deputatul ACUM, Lilian Carp a declarat că a luat o decizie finală în ceea ce privește plecarea sau rămânea sa în cadrul alianței de guvernare. Totuși, spune alesul, un răspuns cert va oferi peste puțin timp, întrucât are o serie de așteptări și vrea să...

Retailerul online elefant.ro anunță majorarea capitalului social cu aproximativ 1,7 milioane euro. La majorare au participat toți acționarii companiei. În urma acestei operațiuni, investiția istorică în companie se apropie de 20 de milioane de euro. In ultimii sase ani,...

Dupa ce Igor Dodon a iesit in fata presei si a prezentat reforma justitiei desenata pe o foaie A4, reactiile internautilor nu au incetat sa apara. Cele mai multe meme-uri, au aparut la o postare a emisiunii Lumina. „Hai sa vedem ce alte mesaje (ascunse) ar avea pentru noi acest Presedinte...

Fost avocat, în vârstă de 35 de ani, Alexei Goncearuk a promis în faţa parlamentarilor să ''pună capăt'' corupţiei. ''Avem peste 10 milioane de persoane care trăiesc sub pragul sărăciei. Avem un război în est. Şi în plus avem corupţie. Trebuie să îi punem capăt şi vom face asta. Noul guvern nu va fura'', a declarat Goncearuk înaintea votului, în aplauzele parlamentarilor ucraineni. Ucraina, una din ţările cele mai sărace din Europa, trebuie să facă totul pentru a garanta o creştere economică anuală de 5%-7% din PIB, a subliniat el.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)