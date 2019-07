Păsările au ajuns să îşi hrănească puii cu mucuri de ţigară

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Aproximativ 4.5 miliarde de chiştoace de ţigări sunt aruncate în fiecare an, la nivel global, acesta fiind cel mai comun gunoi din lume, chiar mai răspândit decât plasticul. Descompunerea acestora durează ani întregi, deşi, înainte ca acest proces să înceapă, din chiştoace se scurg substanţe toxice precum arsenic.

„M-a înfuriat teribil să văd acel pui cum căra chiştocul, aşa că am trimis poza la mai multe grupuri de mediu de care aparţin şi eu”, declară Mason.

„Am observat cum o pasăre îşi hrănea puiul, dar mi-am dat seama imediat că nu este vorba despre un peşte. Cu toate acestea, doar după ce am analizat fotografia pe ecranul computer-ului am realizat că era un chiştoc de ţigară”, a afirmat fotografa Karen Mason, care a surprins momentul trist pe o plajă din Florida, Statele Unite, potrivit Mediafax,

