Patru oameni au murit, în Spania, din cauza celor mai puternice ninsori din ultimii 50 de ani

Patru oameni şi-au pierdut viaţa în Spania din cauza celor mai grele ninsori din ultimii 50 de ani.

Un bărbat de 54 de ani din Madrid a fost găsit mort sub un morman de zăpadă. Un om al străzii a murit de hipotermie pe străzile din Zaragoza. Iar un cuplu din Malaga s-a înecat după ce maşina lor a fost luată de un râu care a dat pe afară.

Spaniolii au avut nevoie de schiuri ca să se poată deplasa pe străzile din Madrid. Iar 1.500 de oameni au stat blocaţi în maşini cu orele până să primească ajutor din partea armatei.

Carlos Muñoz, livrator: „Până acum am stat blocat aici 18 ore. Nu am mai mâncat de ieri de la 4 după-amiaza, nu prea mai am ce să beau, iar rezervorul mi se goleşte puţin câte puţin. Sunt blocat aici şi aştept să vină un plug de zăpadă care pare că nu mai ajunge. Situaţia e disperată.”