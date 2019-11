Pavel Filip: Guvernul nu este demis! Astăzi, luăm act de decizia acestui Guvern de a pleca

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

​​Klaus Iohannis și staff-ul său de campanie au transmis clar că prezidențiabilul PNL nu va participa la nicio dezbatere electorală nici în cel de al doilea tur de scrutin. Iohannis are pe masă invitații pentru o dezbatere cu Viorica Dăncilă, dar spune că "o confruntare...

Nu voi veni acum cu detalii, însă PDM ar fi fost gata să discute, noi am propus inclusiv să ne unim forțele pentru coaliții în raioane, să semnăm un Acord de colaborare în formarea alianțelor la nivel local.

Cu toate acestea, în ultimele luni, dar și în ultimele săptămâni și zile, am primit zeci de sunete de la partenerii noștri de dezvoltare legate de criza politică. Le-am spus că de luni de zile transmit invitații la dialog celor din Blocul ACUM și că, paradoxal, primesc apeluri din afară, însă nu de la cei care ar trebui să fie cei mai interesați de un dialog.

Guvernul instalat în iunie este cel mai incompetent guvern din istoria Republicii Moldova. În 5 luni de zile nu am văzut niciun proiect pentru oameni. Din contra, din răzbunare, ați anulat sau trunchiat proiectele bune lansate de noi: Drumuri Bune, Prima Casă, Un doctor pentru tine, cutiile pentru nou-născuți, 600 de lei pentru pensionari, tichetele de masa. V-ați speriat pentru că oamenii cer de la guvernare lucruri concrete și voi nu le puteți oferi și ați decis să plecați.

