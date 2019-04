Pesta porcină face ravagii în China şi zguduie pieţele de alimente din mai multe părţi ale lumii: Sunt aşteptate MAJORĂRI de preţuri

Epidemia va transforma pieţele de carne de pe tot globul, determinând creşterea preţurilor în condiţiile în care China, cel mai mare consumator şi producător de carne de porc, se pregăteşte de ani de penurie şi perturbări ale aprovizionării cu alimente.



Lumea începe să simtă dispariţia a sute de mii de porci în China. Populaţia de porcine a ţării, cea mai mare la nivel mondial, s-ar putea reduce cu o treime, sau cu 130 de milioane de animale, din cauza pestei porcine africane, care devastează fermele ţării, scrie Financial Times.

Epidemia va transforma pieţele de carne de pe tot globul, determinând creşterea preţurilor în condiţiile în care China, cel mai mare consumator şi producător de carne de porc, se pregăteşte de ani de penurie şi perturbări ale aprovizionării cu alimente. „Acesta a fost elementul care a schimbat jocul“, spune Jais Valeur, directorul executiv al grupului Danish Crown, cel mai mare procesor de carne de porc din Europa. „Abia am început să vedem impactul real al pestei porcine africane.“ Virusul, endemic pentru Africa, este fatal pentru porci şi nu are niciun tratament. Actualul val a pornit din Georgia în 2007 şi s-a răspândit în părţi din Europa de Est şi Rusia înainte de a ajunge în China în august. După opt luni în care Beijingul a susţinut că are situaţia sub control, criza a devenit evidentă. Ministerul agriculturii a anunţat săptămâna trecută că o estimare preliminară prevede creşterea preţurilor cărnii de porc cu peste 70% an la an în a doua jumătate din 2019.

Declinul puternic al populaţiei de porcine din China a produs şocuri în industria alimentară mondială. Contractele futures au sărit în sus la bursa din Chicago. Acţiunile companiilor de carne au crescut în Sao Paulo şi New York. Vânzările de carne de porc din SUA către China au atins recent un nivel record, în ciuda unui tarif de 62% impus în războiul comercial dintre cele două ţări. Populaţia de 1,4 miliarde de oameni a Chinei consumă 55 de milioane de tone de carne de porc pe an, de departe mai mult decât oricare altă ţară. Consumul de carne al gospodăriilor a crescut în mod constant în paralel cu veniturile, iar cea mai mare parte a cererii era acoperită de populaţia puternică de 430 de milioane de porci a Chinei de dinainte de izbucnirea crizei. Însă decesele cauzate de boală şi de sacrificările preventive sunt aşteptate să lase China până la sfârşitul anului cu 130 de milioane de porci mai puţin, potrivit lui Christine McCracken, analist la Rabobank din New York. „Este ceva uriaş. Au jumătate din porcii lumii şi au pierdut 30% din producţie“, a spus ea. Impactul va dura. Ernan Cui, analist la Gavekal Dragonomics, crede că, în timp ce eradicarea pestei porcine în alte ţări a durat cel puţin cinci ani, în China dimensiunea pieţei, structura de reglementare şi standardele de igienizare scăzută vor prelungi criza.

„Pentru întreaga ţară procesul ar putea fi foarte lung - este foarte probabil să vorbim de mai mult de un deceniu „, a spus ea. Cui a adăugat că în cele din urmă epidemia va consolida industria deoarece fermele mici, care reprezintă aproximativ două treimi din piaţă, se chinuie să facă faţă costurilor luptei cu boala.

Rabobank prezice un deficit în alte ţări dependente de import din Asia şi America Latină care ar reprezenta o „schimbare fără precedent în comerţ“ pe măsură ce livrările de carne se redirecţionează către China. Europa este deja partenerul comercial principal al Chinei în ceea ce priveşte carnea de porc. Valeur spune că transporturile îngheţate ale Danish Crown, companie internaţională de procesare a cărnii, în China s-au dublat din februarie, c‚nd au fost festivităţile de începere a Anului Porcului. Œn mod normal, majoritatea importurilor sunt limitate la produse precum picioare de porc, urechi şi organe. Însă „în ultimele două luni China cere aproape tot animalul“, spune Valeur. Brazilia este o ţară „bine poziţionată pentru o creştere rapidă“ în exporturile de carne de porc în China. De asemena, ar putea creşte exporturile de carne de vită şi de pui, apreciază strategii de la Morgan Stanley. JBS, cel mai mare procesor de carne din lume, a declarat că „este evident că China face mutări pentru a importa mai mult, iar această nouă cerere include toate tipurile de carne şi nu doar porcii“. Acţiunile companiei au crescut cu mai mult de 50% anul acesta.