Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Doi deținuți de la Penitenciarul nr.2-Lipcani intenționau să evadeze printr-un tunel săpat sub zidul închisorii, dar au fost prinși până să-și pună planul în practică.

1. Am considerat oportun să reacționez la acest articol pentru că, dincolo de orice, vorbim de interfața statului român cu care interacționează românii din Republica Moldova și de imaginea noastră ca stat. În plus, de fiecare dată când vorbim de situații în...

Chipul lui Vladimir Putin poate fi gasit pe icoanele care se vand in Rusia. Despre asta a scris un internaut pe retelele de socializare, care spune ca a surprins icoana in aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg.

Ca și balticii, ne putem baza doar pe sprijinul extern. SUA are interese la Marea Neagră, iar România în Basarabia. În aceste condiții, riposta lor este previzibilă.

Profesorul Solovei spune că, la o lectură atentă a schimbărilor inițiate de Putin, se poate întrezări scenariul revanșard al clanului kaghebist de la putere. Introducerea în constituție a prevederii că legislația națională are prioritate în fața dreptului internațional trebuie să împiedice tragerea la răspundere penală a decidenților ruși pentru crime de război.

Ca să nu mai spun că are un formidabil dar al predicției politice. În 2016, de exemplu, a prezis desemnarea lui Anton Vaino în funcția de șef al administrației prezidențiale a Rusiei și alegerea lui Veaceslav Volodin președinte al Dumei de Stat.

La 17 ianuarie 2020, profesorul Valeri Solovei, într-un interviu pentru Radio Echo Moscvî, a declarat că 2019 a fost ultimul an pașnic în spațiul post-sovietic. Potrivit lui, 2020 va deschide o perioadă tragică pentru Federația Rusă și republicile desprinse de fosta URSS care, în opinia lui Putin, intră în sfera de influență a Moscovei.

2020, un an tragic?

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)