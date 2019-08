Plombele care vă pun în pericol sănătatea. Avertismentul stomatologilor

Atenție unde și cum vă tratați dinții. Cele mai ieftine plombe sunt extrem de periculoase pentru cei care le poartă. Preferate de români pentru că au prețuri mai mici, aliajele din argint și mercur sunt toxice. Uniunea Europeană a interzis folosirea acestora.

Livia Calotă are plombe care au în compoziţie plumb încă din clasa a cincea.

Livia Calotă, pacient: Am avut câteva alergii pe parcursul anilor. Nu am ştiut că aceste plombe cu amalgam sunt toxice. Am aflat de curând de la medicul meu curant stomatolog şi am venit să mi-o scot, pentru că dacă sunt toxice pentru mediul înconjurător, sunt toxice şi pentru organism.

Medicii stomatologi avertizează că pacienţii care au astfel de plombe ingerează frecvent mercur în organism, substanţă extrem de periculoasă.

Ionuţ Leahu, medic stomatolog: Afectează în primul rând nervii, afectează foarte mult felul în care functionează chiar şi creierul nostru. Sperăm ca acele cantităţi să fie minore, dar este suficient să ai puţin mercur de la plombe, să mai ai puţin mercur de la peşte, să mai iei puţin mercur din alte surse şI aceste mercur se acumulează şi pacientul să aibă probleme de toxicitate, date de acest mercur.

Potrivit unei directive europene, din 2025 niciun medic stomatolog din România nu va mai avea voie să folosească mercur în aliajul pentru plombe.

Alexandru Brezoescu, Colegiul Medicilor Stomatologi: Noi am făcut o moţiune şi spune că până în anul 2020, toţi medicii care doresc să facă obturaţii cu aliaj de argint trebuie să aibă separatoare dentare. În acelaşi timp, se interzice folosirea alieajelor de argint vrac, doar cu capsule predozate cu aliaj de argint.

Scoaterea aliajelor care conţin mercur trebuie făcută în condiţii de siguranţă.

Ionuţ Leahu, medic stomatolog: Îi punem narine de oxigen pacientului ca să nu inhaleze vaporii în momentul în care îndepărtăm amalgamul. Izolăm dintele pe care lucrăm cu o membrană din latex, astfel ca paxceintul să nu înghită ce îndepărtăm. Avem un separator de amalgam la scaun, adică să nu ajungă amalgamul nici să polueze natura.

Aliajul care conţine mercur a fost folosit pentru prima dată în 1833, în Statele Unite.