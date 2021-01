Poate fi considerată sustenabilă politica actuală privind cultivarea florii-soarelui?

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

- intensificarea considerabilă a exploatării terenului cu floarea-soarelui și degradarea solului, deoarece pentru obținerea recoltei scontate floarea-soarelui utilizează cantități mari de nutrienți și îngrășăminte. S-a demonstrat științific că fiecare kilogram de elemente nutritive N-P-K asigură în medie 4-5 kg de seminţe de floarea-soarelui, iar pentru obţinerea unei tone de seminţe sunt sustrase din sol 40-50 kg de azot, 18-22 kg de fosfor, 70-80 kg de potasiu. Astfel, cu fiecare recoltă anuală aceste rezerve de substanțe nutritive în sol se epuizează, iar în perioade scurte ale asolamentului nu se reușește restabilirea lor. Respectiv, cu fiecare an care trece, sistematic și consecvent are loc secătuirea solului fără perspective de restabilire a fertilității lui. - Acumularea diferitor agenți patogeni în sol, din cauza nerespectării asolamentului, nemijlocit în asolamente scurte, contribuind la creșterea frecvenței și agresivității factorilor de stres biotic, precum și la pericolul apariției unor epifitotii imprevizibile, care pot compromite integral recolta .

Cu regret valorificarea extensivă a terenurilor agricole are loc și astăzi, în țara noastră, prin tendința de sporire a terenurilor cultivate cu floarea-soarelui. În conformitate cu recomandările specialiștilor pentru dezvoltarea durabilă a ramurii, cu respectarea cerințelor ecologice și normelor fitotehnologice de cultivare, esențiale pentru păstrarea calității solului și protejării agrofitocenozelor, floarea-soarelui trebuie să ocupe în Republica Moldova, anual până la 10% din terenurile arabile însămânțate! Cum se respectă aceste cerințe și care este viziuniea și atitudinea organelor decizionale, a specialiștilor, a ONG-urilor ecologice, și nu în ultimul rând a producătorilor, privind strategia de dezvoltare sustenabilă a țării noastre...?

Consider, însă, important să medităm și să ne sensibilizăm asupra modului de dezvoltare a ramurii la nivel de țară. Să ne gândim și să conștientizăm ce facem astăzi și ce vom lăsa generațiilor următoare.... Este cert, că orice tip de activitate umană, în mod conștient sau involuntar a avut și are impact asupra mediului. În rezultatul dezvoltării și extinderii agriculturii, deja de mai bine de 5000 de ani, au loc schimbări considerabile în structura biocenozelor și în agrofitocenozeor. Însă revoluția industrială și dezvoltarea intensivă a agriculturii din ultimii 150 de ani au determinat schimbări radicale și accelerate, uneori dramatice în ceea ce privește destinația terenurilor și utilizarea practicilor și metodelor agricole tradiționale, care contribuiau la menținerea spațiilor naturale, bogate în biodiversitate.

Am putea vorbi mult despre perfecțiunea și beautitudinea florii-soarelui, despre cercetarea științifică sau importanța economică a acesteia.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

Grupul bancar elveţian Credit Suisse şi unul dintre foştii săi directori au fost puşi sub acuzare de procurorii elveţieni pentru eşecul de a preveni spălarea de bani în cazul unei reţele...

Poliţia britanică a arestat patru băieţi şi o fată, cu vârste de 13 şi 14 ani, sub bănuiala de conspiraţie pentru comiterea unei crime, în cadrul anchetei asupra morţii...

Ducele și ducesa de Sussex au renunțat la rețelele sociale în timp ce se concentrează pe noile lor roluri în SUA, relatează The Guardian, citat de Mediafax.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)