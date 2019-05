Poia: Fruntaşii blocului politic ACUM dau dovadă de un comportament inadecvat

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Încheiem în acest număr ciclul de materiale despre Târgul de Carte „Livre Paris 2019”. Cu Mircea V. Ciobanu, critic literar, am discutat după incendiul de la Catedrala Notre-Dame din capitala Franței, de aceea am abordat și acest subiect, care a sensibilizat...

Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost condamnat la un an de închisoare de o instanţă din Londra, pentru că a încălcat condiţiile eliberării condiţionate, atunci când s-a refugiat în ambasada Ecuadorului, unde a rămas şapte ani.

Locuitorii din orasul filipinez Binalonan risca sa fie amendati si obligati sa presteze munca in folosul comunitatii pentru... barfa.

Platforma DA a venit pentru că a votat-o tineretul și cei de peste hotare, dar ei ar trebui să vină măcar cu un program pentru dezvoltare tineretului, pentru apărare, pentru forța de muncă, adică este atâta de muncit în domeniul ăsta, dar ei vin cu aceea că vor funcția de Președinte. Nimeni nu a scos din vocabular cuvântul proastă, prost, proști și iată că la toată Platforma lor, aceste comparative sunt de bază, deci este o Platformă de oameni tâmpiți. Un om normal nu poate să vină cu aceea că el dorește să fie prim-ministru, când ceea ce avem în învățământ nu se trage de o zi, de două, dar se trage de ani de zile. Și atunci când spun că au făcut reformă în învățământ, ei arată că nu știu ce înseamnă aceasta în esență. ... Iată eu am lucrat în Banca Mondială, eu nici nu știu ce a lucrat dna Sandu, se vede că ducea numai hârtii dintr-un cabinet în altul. Ceea ce vorbește dumneaei sunt niște aberații și ar trebui să se controleze la psihiatru cu asta, uitați-vă chiar la ochii dlui Năstase, la ce vorbește, la gesturile lui sau Slusari, la dânsul cresc ochii tocmai. Aceștia sunt niște lași, oameni neconsecvenți, politic analfabeți, geopolitica tot, politica internă tot, dar să lupți cu oligarhismul nu trebuie, aici trebuie să găsești limbă comună, să te bucuri de oligarhi, pentru că unul poate face business, altul poate dezvolta diferite ramuri.

V. Poia: Nu vreau să comentez rolul unor demnitari, dar cum se spune, nu este fum fără foc. Am unele informații, dar nu cred că trebuie să vorbesc la televiziune.

Lidera PAS, Maia Sandu nu are dreptul moral să revendice funcţia de prim-ministru, atât timp cât a avut o prestaţie lamentabilă în funcţia de ministru al Educaţiei. Este opinia diplomatului Valeriu Poia, exprimată în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune TVC 21. Acesta mai crede că fruntaşii blocului politic ACUM dau dovadă de un comportament inadecvat în noul Parlament.

