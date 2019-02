Polul Nord magnetic al Pământului se deplasează spre Rusia. Ce presupune asta

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

O expoziție de păpuși din cele mai vechi timpuri ale Japoniei, care reflectă obiceiurile Țării Soarelui Răsare și aspirațiile culturale ale acestui popor, a fost vernisată la Muzeul Național de Artă. Evenimentul, organizat de către Fundația Japoneză, are ca scop promovarea...

Președintele Jair Bolsonaro și-a mutat lupta ideologică în sălile de clasă și în universitățile din Brazilia, cauzând disensiuni între profesorii care susțin că guvernul vrea să se lupte cu un dușman care nu există, informează Associated Press.

În ceea ce priveşte scopurile civile, schimbările vor fi limitate la latitudini de peste 55 de grade. „Pentru cei mai mulţi utilizatori aflaţi sub 55 de grade nord nu există o diferenţă reală”, a declarat pentru CNN Ciaran Beggan, geofizician la British Geological Survey, care realizează harta pentru NOAA.

„Din cauza variaţiilor neplanificate în regiunea arctică, cercetătorii au lansat un nou model care să reprezinte mai exact schimbarea câmpului magnetic între 2015 şi prezent”, a transmis luni National Centers for Environmental Information de la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Deplasarea către Siberia s-a accelerat în ultimii ani, cu aproximativ 55 de kilometri pe an, şi i-a forţat pe oamenii de ştiinţă să actualizeze Modelul Magnetic Mondial, folosit de sistemele de navigare civile, de armatele americană şi britanică, cu un an înainte de termen.

