POMELNICUL LUI DODON. Ce crede clerul despre ultima carte a președintelui

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Iranul va mobiliza peste 300.000 de militari și voluntari în încercarea de a ține sub control epidemia de coronavirus, informează The Guardian. Iranul este cea mai afectată țară de pe glob, după China, din punct de vedere al deceselor cauzate de infecția cu coronavirus.

- Pomelnicul dat poate fi necesar pentru familia dată, dar pentru creștini el nu are nicio valoare, căci familia e Dodon. Dumnealui, dacă și-a făcut un pomelnic personal, probabil vrea să fie pomenit undeva. Însă acest pomelnic nu poate fi inclus obligatoriu în biserici de instanțele bisericești sau de altcineva. Dacă vine președintele la biserică cu pomelnicul acesta, noi nu putem să-l dăm înapoi. Dar nu-l vom pomeni în văz, ci în taină, așa cum se pomenesc toți oamenii. Nu putem face publicitate din asta.

- Consider că este un pomelnic obișnuit. Dl Dodon l-a dat pentru ca preoții să se roage pentru dânsul. Nu pentru alegeri, dar pentru sănătatea lui. Personal, l-am văzut numai pe internet. Dar nu este un păcat să-l dea la biserici și să ne rugăm pentru familia lui, ba chiar e foarte bine. Eu nu știu ce scop a avut dumnealui, dar, din punct de vedere creștinește, e normal lucrul acesta. Călugării sunt datori să se roage pentru toată lumea, și pentru răi, și pentru buni, nu neapărat pentru că este Igor Dodon.

- Intrați în orice biserică și veți vedea că unii creștini au câte patru pomelnice iscălite, cu nume la sănătate și la răposați. Eu personal merg la mănăstiri cu pomelnicul meu și îl las acolo pentru mai mult timp. Acesta este un atribut al bisericii ortodoxe, de care se folosește orice creștin. Fiecare își dorește ca Dumnezeu să ne ierte păcatele, să ne mântuiască, să ne dea sănătate. Nu e o problemă că acum sunt computere și unele pomelnice sunt tipărite. Așa a făcut și președintele. Tipărirea unor pomelnice cred că nu costă mai scump decât telefonul dvs. mobil. Nu știu dacă aceasta are ceva în comun cu alegerile, pentru că nu cunosc. Eu sunt om de biserică, iar la biserică pot veni și PLDM, și PD, și PSRM. Toți sunt creștini și, dacă vin la biserică și se roagă, înseamnă că sunt oamenii lui Dumnezeu.

- Presa scrie povești. Noi am făcut 20 de mii de pomelnice pentru biserici, dar fără nume, nu din astea care spuneți. I-am spus și Mitropolitului despre aceasta. Pomelnicele noastre sunt pentru toți creștinii, și pentru dvs., dacă aveți nevoie. Acum e vremea postului mare și toți scriu în pomelnic la sănătate și la morți și le dau la biserici. Eu nu știu de ce faceți atâta reclamă pentru Dodon. Sau sunteți de la televiziunea lui? Văd că toată lumea se bucură că și președintele are un pomelnic, dar fiecare face așa cum dorește. Sunt niște prostii și aberații, dacă cineva vrea să facă capital politic pe un pomelnic. Dar Dumnezeu nu bate cu bățul pe nimeni. Eu n-aș accepta ca acest pomelnic să fie distribuit preoților din eparhia mea, pentru că ei sunt împotrivă.

