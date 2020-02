Pop Smoke, noul copil minune al rap-ului american, ucis cu focuri de armă la 20 de ani

Artistul american Pop Smoke, considerat noul copil minune al rap-ului american, a fost ucis, miercuri dimineaţa, cu focuri de armă, în reşedinţa sa din Hollywood Hills.

Pop Smoke se afla în propria casă când doi bărbaţi, cu cagule pe faţă, au pătruns în locuinţa artistului şi l-au împuşcat de mai multe ori.

Conform TMZ, artistul a fost transportat de urgenţă la spital, însă medicii nu au mai putut decât să constate decesul.

Atacatorii nu au fost identificaţi până la această oră. Ei au fost văzuţi plecând pe jos de la locul atacului.

Un bărbat a fost reţinut în legătură cu acest atac, însă a fost eliberat după câteva ore, stabilindu-se că nu a avut nicio legătură cu ce s-a întâmplat în casa lui Pop Smoke.

Se presupune că motivul atacului a fost jaful, însă ancheta este departe de a fi finalizată.

Pop Smoke era considerat noul copil minune al rap-ului american, după ce, în vara anului trecut, a lansat "Welcome to the Party", melodie considerată de mulţi drept cea mai de succes a verii.

De altfel, la câteva luni după lansarea melodiei respective, Nicki Minaj a lansat un remix al piesei amintite.

Alte melodii de succes lansat de Pop Smoke au fost "Gatti" şi "Shake the Room".