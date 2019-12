Porcul devine mai sacru decât Hristos...

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Vremea deosebit de rece s-a abătut asupra nordului Indiei, iar în capitala ţării, New Delhi, au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi pentru luna decembrie din ultimii 22 de ani, informează DPA. "Condiţiile severe de frig s-au datorat persistenţei...

Anul 2020 care în conformitate cu calendarul chinezesc este al Șobolanului Alb de Metal promite noroc tuturor celor care își vor realiza visele prin metode oneste. Potrivit calendarului chinezesc, anul 2020, care va decurge sub semnul Șobolanului de Metal, promite mult noroc...

HOROSCOP 2020.Ce ne va aduce nou in viata noastra anul 2020.Previziunile astrologilor pentru 2020 ,pentru fiecare zodie în parte, prezentând principalele evenimente care vor avea loc pentru nativi, dar şi o recomandare pentru fiecare zodie.

În cea mai mare parte a lumii, anul care urmează este 2020, totuși în unele colțuri ale lumii cronologia are un fundament diferit de cel propus de papa Grigore XII în 1582, astfel că în Japonia abia începe anul doi iar în alte țări, precum Israel,...

După o polemică aprinsă din ultimii ani cu privire la data Crăciunului, am ajuns să-l sărbătorim de două ori pe an. Cât ai zice pește, s-a creat și o nouă tradiție a Crăciunului moldovenesc: pe 25 decembrie se bea și se mănâncă în orașe, iar pe 7 ianuarie se tăie porcul la sate. În fond, prea puțini se mai arată interesați de Nașterea Domnului. Astăzi, pentru oamenii noștri, porcul a ajuns să aibă o însemnătate mai sacră decât Hristos, pe seama nașterii căruia, dar și a Maicii Domnului, se fac cele mai porcoase și pline de sudălmi glume…

Minciuna este numele noului dumnezeu, iar strategia divinizării acestuia presupune o miopie totală a ucenicilor săi. Majoritatea acestora chiar nu conștientizează cui îi slujesc. Pe bună dreptate, noi toți ne-am deprins să ne apărăm și să atacăm prin minciună. Iar amăgindu-i pe alții, am ajuns să ne ducem în rătăcire pe noi înșine.

Observ că, deși ne tot văietăm că trăim zile grele, în subconștientul nostru refuzăm să vedem de unde ni se trag toate ponoasele. Nouă ne place să-i învinuim pe alții de toate relele, fără să ne scoatem paiele din ochii noștri. Și uităm cu tot mai multă încăpățânare că, atunci când Dumnezeu a creat moldovenii, le-a pus și minte în cap, nu numai guri și limbi cu care să pupe orice fund. Nu mai gândim dintr-un simplu raționament – de-am accepta realitatea, am fi nevoiți să ne condamnăm mai întâi pe noi și să avem mustrări de conștiință. Dar cui îi trebuie asemenea bătaie de cap? Nimănui și de aceea nu ne vom găsi liniștea niciodată.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)