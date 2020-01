Potrivit datelor publicate de Eurostat, România s-a păstrat în 2018 printre statele UE avansate din punct de vedere al ponderii energiei regenerabile în totalul consumului

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

La o zi după ce s-a anunţat că procurorul general al Bulgariei, Ivan Geshev, a cerut Curții Constituționale o interpretare cu privire la dacă și în ce circumstanțe poate fi cercetat preşedintele ţării, indiferent de imunitatea pe care o are, procuratura a anunțat că există...

După ce economia Chinei a suferit semnificativ anul trecut din cauza războiului comercial împus de Donald Trump, epidemia de coronavirus din acest an este ultimul lucru de care avea nevoie a doua putere economică a lumii.

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca...

Un avion de pasageri cu aproximativ 200 de persoane la bord aparţinând companiei aeriene ruse S7 Airlines a aterizat de urgenţă după ce o pasageră, care părea să fie băută, a ameninţat că are asupra ei un dispozitiv exploziv pe care îl va detona, au anunţat agenţiile de...

Pentru stingerea țintei fixate pentru anul 2020 mai au de lucrat „pe ultima sută de metri”, cu șanse de a o atinge, Ungaria, Austria, Portugalia ( undeva sub 1 pp), precum și Germania, Luxemburg sau Malta (undeva aproape de 2 pp de obținut în plus). Ținta stabilită de UE pentru finalul acestui deceniu a fost de 20% iar, la nivelul anului 2050, Europa ar trebui să atingă statutul unic de continent climatic neutru.

Nu doar Olanda (6,6 puncte procentuale sub țintă) și Franța ( 6,4 puncte procentuale mai puțin decât și-a propus) sunt rămase în urmă, fiind practic imposibil să mai bifeze acest obiectiv important pentru protecția mediului și dezvoltarea durabilă, dar și Irlanda (4,9 pp de acoperit) și Marea Britanie (4 pp), urmate de Slovenia (3,9 pp).

Locul 10 din 28 și plasarea cu o treime peste media UE sunt onorabile, deși am coborât marginal sub ținta stabilită la nivel național pentru anul 2020, ce fusese depășită în anii anteriori (-0,1 puncte procentuale).

