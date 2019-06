Povestea celor cinci românce judecate la Sibiu, în 1895, de unguri, pentru că au purtat cocarde tricolore

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Selecționata națională a Rusiei riscă să fie suspendată de la Jocurile Olimpice de Vară din 2020 de la Tokyo, potrivit publicației britanice The Sunday Times.

Moldova are nevoie de stabilitate, iar UE are nevoie de o ţară vecină în care să fie pace. Este opinia exprimată de comisarul european pentru extindere și vecinătate, Johannes Hahn, privind constituirea unei guvernări PSRM-PDM. Oficialul european a mai spus că Bruxelles-ul va...

- Da. N'am luat-o însă, ci am purtat-o la piept, pentru că nici unui jandarm nu'i recunosc dreptul să mă oprească a purta tricolorul românesc. - Ştiut-ai d-ta că tricolorul românesc coprinde tendinţe contra statului?

- Prin purtarea cocardei tricolore ai vrut să demonstrezi în contra statului? - Nu! Purtând tricolorul român, am vrut să manifestăm pe faţă sentimentele noastre naţionale.

- Aţi mai purtat cocardă şi altă-dată, ori numai atunci când aţi întâmpinat la gară pe osândiţi - De la conferinţa din 1893 am purtat într'una şi vom purta şi de aici încolo.

- Da, am purtat tricolorul român, pentru că fiecare naţiune are drept să poarte tricolorul său. Noi îl purtăm în semn de iubire pentru naţiune şi veneraţie pentru martirii cauzei române. La intervenirea d-lui Dr. A. Frâncu, judele mai întreabă:

