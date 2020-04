Povestea mausoleului la care au trudit 700.000 de oameni

​Chinezii au „jonglat” din cele mai vechi timpuri cu numere mari, astfel ca nu e de mirare ca acum 2.200 de ani, un imparat a fortat 700.000 de oameni sa trudeasca la un imens mormant care sa-i aduca "nemurirea". Cum a fost descoperit uriasul mormant, care e povestea Armatei de Teracota si care e adevarul din legenda raurilor de mercur puteti citi in articolul de mai jos realizat la o conferinta prilejuita de expozitia Comorile Chinei de la Muzeul National de Istorie.

Unificatorul care a adus teroarea

Qin Shihuang este un imparat care a domnit intre 259 si 211 i Hr, a fondat dinastia care ii poarta numele - Qin - si a unificat pentru prima oara triburile chineze, fiind considerat de multi ca fiind cel mai important personaj din lunga istorie a Chinei.

Asta, in ciuda faptului ca, obsedat fiind de nemurire si dorind cu orice pret sa ramana in istorie, a chinuit sute de mii de oameni, unele surse spun ca e vorba de 700.000, obligandu-i sa lucreze la constructia unui urias mausoleu care cuprinde 8.000 de soldati de argila in marime naturala, sute de cai si care de lupta, dar si un mormant regal in care era reconstruita lumea din afara si in care curgeau si rauri de mercur, a explicat intr-o conferinta la Bucuresti, Zhang Jianlin, director adjunct la Institutul de Arheologie al provinciei Shaanxi din China.

Conform traditiei de atunci, in viata de apoi folosesti tot ce ai aici, lumea de dincolo e ca o oglinda a lumii reale si de aceea imparatul a cerut sa se recreeze in mormantul sau curtea imperiala si a si cerut plamadirea unei imense ostiri de teracota. In plus, sursele vremii spun ca toti oamenii lucrau cu catuse la maini si la picioare si ca 10.000 de mesteri au fost ingropati de vii in mormant pentru ca locul sa ramana secret.

Daca vrea soarta, cand cauti apa, gasesti comori

Imensul complex mortuar a fost descoprit insa din pura intamplare in 1974 cand China era condusa de Mao, un alt lider autoritar care si-a chinuit poporul, insa care acum este venerat de multi. Intr-un sat de langa orasul Xi'an cativa tarani ce au sapat adanc dupa apa au gasit bucati de ceramica si varfuri de sageti din cupru. Agricultorii au dus ce au gasit la muzeul local, insa descoperirea nu ar fi luat amploare daca un jurnalist de la agentia de presa China Noua nu ar fi scris un articol, intuind ca era in fata unei descoperiri importante, a povestit arheologul chinez Zhnag Jianlin, prezent la Bucuresti la unul dintre evenimentele expozitiei Comorile Chinei care este deschisa pana la final de iulie la Muzeul de Istorie. La aceasta expozitie sunt adusi si patru soldati de tercota din armata temutului suveran

Sapaturile au inceput in vara lui 1974 si descoperirile au depasit orice asteptari, fiind vorba despre patru fose (gropi) mari si mult mai multe mici, numeroase camere mortuare si mai ales cei 8.000 de razboinici din argila plus 700 de cai, toti in marime naturala. Fiecare fata era diferita, cantareau cam 200 kg fiecare si erau pictati in culori vii.

Pe masura ce erau dezgropati, se construiau hale uriase care sa-i gazduiasca, insa din pacate, cand au fost prima oara curatati, vopseaua de pe ostenii de teracota a cazut si ea impreuna cu pamantul care se depusese pe imensele statui. Prin anii 80' s-a dezvoltat insa o tehnica de fixare care a mai rezolvat lucrurile.



In cei 49 de ani de explorari s-au descoperit extrem de multe lucruri: peste 180 de gropi, oseminte, obiecte, fiind clar ca mai sunt cel putin cateva zeci de morminte la care nu s-a ajuns. Lucrurile gasite au fost deosebit de variate si de interesante, un exemplu fiind o armura din placute de piatra ale carei zale au fost legate fie cu fire de cupru, fie cu par de cal. S-au gasit cele mai diverse lucruri, de la superbe statui de bronz reprezentand animale, pana la gropi comune ce dovedesc ca truditorii au murit in chinuri sau chiar ingropati de vii. S-au gasit si texte, intr-o vreme in care se scria pe coaja de bambus, iar cutitele erau pe post de "guma" fiindca se puteau razui ideogramele gresite.

Mormantul misterioaselor rauri de mercur

S-a sapat enorm din 1974 incoace, insa mormantul propriu-zis al imparatului Qin Shihuang, cel mai misterios spatiu, nu a fost explorat aproape deloc. Legendele vremii spuneau ca in mormant curgeau rauri de mercur, fiindca in religia taoista "argintul viu" era parte a ritualurilor de alchimie despre care oamenii vremii credeau ca pot aduce nemurirea.

Interesant este ca sondarile high-tech au aratat ca in pamantul din zona concentratia de mercur este de pana la 100 de ori mai mare decat media normala, semn ca legenda are ceva sambure de adevar.

Insa ce se gaseste in marele mormant al imparatului nu vom afla prea curand fiindca autoritatile chineze spun ca in urmatorii 15 ani nu se va deschide niciun mormant al vreunui mare suveran, cu atat mai putin mormantul lui Qin Shihuang, primul unificator al Chinei.

Cert e ca in mormant marele imparat a vruit sa i se recreeze curtea imperiala, institutie cu institutie, ca reprezentare simbolica a vietii reale. In orice caz, textele vremii spun ca mormantul ar fi trebuit sa aiba 150 de metri inaltime, insa nu a fost terminat din cauza rascoalelor populare care au zguduit imperiul fiind oamenii de rand nu mai putea indura viata de mizerie.

Jaful nu a putut fi oprit, tavalugul imobiliar nu iartă in prezent

Cand un sit arheologic este atat de intins, este greu de gestionat si de pazit. "In ultimii zece ani s-a investit cel mai mult pentru securitate, insa cred ca in acelasi timp s-a si furat cel mai mult", a spus arheologul Zhang Jianlin. S-au montat garduri, s-au pus camere video, senzori de trepidatie si a fost angajat si personal de paza. Totusi, marea problema e legata si de faptul ca dezvoltarea imobiliara uluitoare din jurul metropolei Xi'an a dus la descoperirea a mii de morminte, insa companiile de constructii nu raporteaza de multe ori descoperirile, de frica sa nu treneze lucrarile din cauza arheologilor. In cazurile in care descoperirile sunt raportate, arheologii au foarte putin timp sa analizeze lucrurile "in situ".

Dincolo de neplacerile din prezent, trebuie spus ca istoria mausoleului are toate ingredientele pentru a fi captivanta: un suveran autoritar, nemilos si dornic sa ramana in istorie, mesteri care au facut minuni de inginerie si o populatie numeroasa care insa a putut fi pusa in slujba visului nebun al imparatului. Ce a iesit? Unul dintre cele mai uimitoare sit-uri arheologice si unul din locurile misterioase despre care nu vom afla totul prea curand.