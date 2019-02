Povestea unui preparat de mii de ani: mămăliga

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

După mai multe episoade hibernale, vremea se va schimba dramatic în următoarele zile. Vom avea parte de temperaturi de primăvară, iar precipitațiile vor fi sub formă de ploaie.

Retragerea gheţarilor din Canada a dezgolit peisajele care au fost acoperite cu gheaţă timp de 40.000 de ani, iar regiunea poate trece prin cel mai călduros secol din ultimele 115 secole, conform unui studiu al cercetătorilor de la University of Colorado Boulder.

În timp ce politicienii de la Chișinău, atât cei aflați la putere, cât și cei din opoziție, își măsoară mușchii să vadă cine-i mai breaz și cine are "cai învățați" și "câini mai bărbați", discreditându-se...

Info plus În zona Vasluiului,circulă o legendă potrivit căreia numele de mămăligă vine de la „Mama Ilinca‟,despre care se crede că a fost prima femeie care a preparat mămăliga cu mălai în loc de mei.

Un preparat internațional Spre deosebire de polenta italiană,care este mai cremoasă,mămăliga românească are o consistență mai fermă. Dacă în Europa ingredientele sunt asemănătoare,în Africa,pe lângă mălai se adaugă și ingrediente locale. Astfel,în Africa de Sud există „pap‟ sau „phutu‟,un terci dintr-un sortiment alb de mălai. În Ghana se prepară „fufu‟,o mâncare tradițională din făină de porumb alb și făină de manioc,asemănătoare mămăligii,care este servită în special la supă. La fel de gustos este și „cou-cou‟,un preparat din Barbados,din mălai și bame. În Brazilia,nativii indieni pregăteau un sortiment de mămăligă,fără adaos de sare sau ulei,numit „angu‟.

Există numeroase opinii în ceea ce privește etimologia termenului de mămăligă. Unele dicționare susțin că vine de la „mumalig‟,un cuvânt de origine macedo-română,derivat de la „mama‟,care face referire la hrana care te ține în viață,fiind legat de perioadele de foamete. De altfel,în mai multe țări europene,acest produs are denumiri asemănătoare. În turcă,bulgară și maghiară el este „mamaliga‟,în albaneză-„mamalingȅ‟-,în sârbă și croată-„mamaljuga‟-,iar în rutenă (se vorbește în Ucraina,Slovacia,Polonia)-„mamalyg‟-.

Când a apărut la români Se crede că porumbul a ajuns pentru prima dată în România la Timișoara,în jurul anului 1690, fapt susținut de istoricul Nicolae Iorga. Cum această cereală are nevoie de căldură și umiditate în cantități moderate,producția de porumb s-a bucurat de o recoltă bogată pe Valea Dunării. În timp,făina de porumb a înlocuit meiul,deoarece era mult mai gustoasă. Potrivit Dicționarului francez Larousse,este atestată existența mămăligii în Țările Române în anul 1873,ea fiind definită ca un preparat din fulgi de porumb fierți. Întrucât porumbul era un produs ieftin și ușor de cultivat,mămăliga a fost alimentul de bază al oamenilor săraci în timpul perioadelor de foamete din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Metoda de preparare era asemănătoare celei de astăzi,apă fiartă cu sare și mălai într-un vas de tuci.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)