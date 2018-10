Predarea istorie în Republica Moldova - de la instrument politic la paradigmă

Opinia publică este intoxicată tot mai insistent de anumite personaje care, intenționat sau din ignoranță, promovează multiple diversiuni rusești, ambalândule sub formă de „analize”. De exemplu, un comentator local, specializat într-o gamă largă de domenii - de la meciurile de...

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Societatea moldovenească este pregătită și trebuie să facă pasul spre găsirea unor puncte comune și nu unor diferențe, legate de limbă, cultură sau orientare politică. Zilele acestea am întâlnit oameni extraordinari, dornici de schimbare și a căror priviri emană încredere și optimism, oameni alături de care eu sunt convins că pot produce schimbarea și construirea unei vieți prospere acasă.

Noua paradigmă istorică – cheia spre consolidarea societății moldovenești. În continuare, profesorii de istorie din Republica Moldova, doresc schimbarea conceptului de predare a istorie, bazat mai mult pe procesul de învățare și nu pe finalitatea lui. Asta ar însemna că istoria nu va mai fi o materie plictisitoare, unde profesorii să pună accentul pe cunoștințele enciclopedice, ci să se bazeze pe formarea unor competențe în rândul elevilor, care să dezvolte aptitudini de interpretare și analiză. Istoria, trebuie să formeze valori democratice, bazate pe gândirea critică și toleranța. Ori, într-un mediu cu o populație destul de pestriță, dezoltarea acestor valori, va duce indubitabil la consolidarea unei societăți puternice, bazată pe colaborare și nu pe confruntare. Elevii nu ar trebui să venereze una din cele două tabere ce s-au confruntat într-un război, ci ar trebui să înțeleagă că războiul are un caracter distructiv și duce la ură și violență, să ajungă la concluzia că în cel de-al doilea război mondial nu exită învingători și învinși, există doar învinși, oameni a căror ambiție personală a dus la moartea a milioane de oameni, la faptul că niște oameni au omorât alți oameni, că oamenii au distru ceea ce ei înseși au construit cu muncă și sudoarea frunții.

În acest superb sfârșit de octombie, am avut ocazia să fiu implicat într-un proiect ambițios, imperios pentru viitorul învățământului moldovenesc.

