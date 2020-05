Premierul Chicu, despre creditul rusesc: „Nu am convingerea că partea rusă va dori să reia negocierile”

Autoritățile de la Moscova nu au răspuns, deocamdată, la scrisoarea Guvernului, care le-a informat că acordul de finanțare a fost declarat neconstituțional. „Nu am convingerea că partea rusă va dori să reia negocierile”, a declarat premierul Ion Chicu în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



„4,2 miliarde de lei, din deficitul de 16,2 miliarde, urmau să fie acoperiți din acest credit rusesc. Noi am ratat o posibilitate de a lua acești bani la condiții foarte bune. Noi am remis o scrisoare Guvernului Rusiei, să informăm formal că acordul nu e în picioare. Nu am convingerea, nu am răspuns din partea Rusiei, că partea rusă va dori să reia negocierile. Noi trebuie să identificăm bani pentru a acoperi aceste găuri. Cu toate acestea, noi avem suficiente resurse financiare pentru a onora obligațiunile guvernului”, a spus prim-ministrul.

Pe 7 mai, acordul de creditare dintre Federația Rusă și Republica Moldova a fost declarat neconstituțional. A doua zi, președintele Igor Dodon a declarat că autoritățile de la Chișinău vor bate la ușa rușilor pentru a negocia un nou credit.

Adjunctul ministrului Afacerilor Externe al Rusiei, Andrei Rudenko, a catalogat decizia Înaltei Curți drept una care provoacă nedumerire și regret. Kremlinul a mai punctat că dorința de a ajuta R. Moldova e una sinceră.

