Presa bulgară: În 20 de zile Bulgaria va avea gaze din Turcia, iar în luna mai va livra către Serbia / Se anunţă licitaţii pentru flux invers - din Bulgaria prin România către Ucraina

”Suntem pregătiți ca de la 1 ianuarie să inversăm fluxul și să asigurăm consumul de gaze pentru Bulgaria, Grecia și Macedonia de Nord prin Turk Stream”, a declarat, pentru ziarul 24 Chasa, Vladimir Malinov, director executiv al Bulgartransgaz. Chiar dacă tranzitul gazelor rusești prin Ucraina spre Bulgaria prin conducta Transbalcanică s-ar fi oprit la începutul anului, suntem pregătiți ca sărbătorile să le petrecem liniştiţi, ne asigură Malinov, citează Rador.

La 30 noiembrie, turcii au făcut "sudura din aur", care a conectat Turk Stream cu Balkan Stream, după cum se cheamă conducta de gaz de pe teritoriul Bulgariei. Săptămâna aceasta, Bulgartransgaz va începe să umple conducta de gaz de 11 km și stația de contorizare, în timp ce partea turcă va umple 140 km de conducte de gaz pe teritoriul său. Noi vom fi gata la 15 decembrie, sper că ei vor fi gata până pe 20, a spus Malinov. Aceasta va furniza gaze pentru Bulgaria, Grecia și Macedonia de Nord.

La 5 ianuarie, consumul în Bulgaria este de 12,5 milioane de metri cubi de gaze. 5,8 milioane de metri cubi de gaze din acestea reprezintă gaz rusesc de la staţia de comprimare de la Negru Vodă, 3,3 milioane sunt de la depozitul de gaze de la Ciren şi 3,3 milioane sunt din Grecia. 19 de zile din acest an, fizic, am adus gaze din Grecia, ce provin din SUA, de la terminalul de gaz lichefiat, precizează Malinov şi adaugă că în prezent există o diversificare reală a surselor de gaze pentru Bulgaria.

În ceea ce privește criticile președintelui rus, Vladimir Putin, potrivit cărora Bulgaria întârzie în mod deliberat construcția Balkan Stream, șeful operatorului de gaze a spus că, la 31 mai anul viitor, vor fi amplasate conductele la secţiunea de 308 km de la Polski Senoveţ (sat din regiunea Veliko Târnovo - n.trad.) până la granița cu Serbia la Zaicear. Și de la Provadia la Polski Senoveţ, rețeaua națională va fi utilizată până când se va construi cealaltă secțiune de 168 km de la stația de comprimare Nova Provadia până la Polski Senoveţ. Astfel, începând cu 31 mai, către Serbia se vor putea transporta 8,750 milioane de metri cubi pe zi, ceea ce înseamnă până la 3 miliarde de metri cubi anual, consumul în Serbia fiind de 2,4 miliarde anual.

Surse din sectorul gazelor care cunosc proiectul pe teritoriul sârb se îndoiesc că sârbii sunt gata. 85% din partea liniară a fost construită. Cu toate acestea, stația de măsurare a gazelor, care va trebui să măsoare gazul care vine din Bulgaria, e departe de a fi gata. Există o stație de măsurare de-a lungul traseului Turk Stream la ieșirea conductei din Marea Neagră, la terminalul de recepție de la Kıyıköy. Stația de contorizare Strandja a fost construită și deschisă la intrarea gazelor din Turcia, iar a treia ar trebui să fie la Zaicear. Conform contractului pentru construcția părții de nord a Balkan Stream, semnat pe 18 septembrie, construcția tronsonului de la Polski Senovec la Zaicear are un termen de 250 de zile, iar de la Provadia la Polski Senoveţ - 615 zile. Termenul a fost stabilit la 25 septembrie.

Licitaţia a fost demarată la data de 2 decembrie 2018, iar potrivit planurilor, contractul trebuia să fie semnat atunci, la data de 1 aprilie. Recursul în instantă şi la Comisia pentru Protecţia Concurenţei a tergiversat însă lucrările de construcţie cu şase luni, iar asta în sezon de lucru. Nu trebuie uitat un alt lucru - în testele de piață rezerva de capacitate a Gazprom și a altor participanți în primul an este mai mică. La 1 octombrie 2021, este de 30 de milioane de metri cubi pe zi.

Experții subliniază că maghiarii trebuie să facă, de asemenea, anumite investiții pentru ca gazul din Turk Stream să ajungă la depozitul din Baumgarten, Austria. Sistemul ungar este legat de depozitul austriac, dar are o capacitate de 1 miliard de metri cubi pe an, deci trebuie făcute prelungiri. Și acestea nu sunt nici măcar în faza inițială. De la 1 ianuarie, pe teritoriul Bulgariei nu va fi transportat numai gaz rusesc. La intrarea conductelor noastre din Turcia și Grecia există o capacitate care poate fi comercializată. La Kulata există o capacitate gratuită pentru a importa 4,6 milioane de metri cubi pe zi din Grecia. Au loc negocieri cu operatorul de gaz grec DESFA, pentru a-l crește la 6 milioane, adică 2 miliarde de metri cubi pe an. Astfel, de acolo poate intra gazul de la terminalul de gaz lichefiat Revitusa, adică în principal american.

La granița cu Turcia, capacitatea gratuită din Turk Stream este de 8 milioane de metri cubi pe zi. O capacitate de 11 milioane pe zi este de așteptat să fie eliberată prin actuala conductă care transportă gazul rusesc către Turcia la Markoclar. Bulgaria negociază cu Turcia pentru a inversa fluxul, explică operatorul bulgar de gaze.

Astfel, fără o creștere a capacității la Kulata, 23,6 milioane de metri cubi de gaze pot intra pe zi. Dacă se ajunge la un acord cu grecii, cantitățile tranzacționate vor fi de 25 de milioane pe zi. În ce direcţie se îndreaptă aceste fluxuri?

La 16 decembrie este licitația lunară pentru capacitate, conform calendarului unic al întregii zone euro. Bulgartransgaz a semnat cu Transgaz din România o anexă la acordul de interconectare și e anunţată, de la 1 ianuarie, o capacitate liberă de 15 milioane de metri cubi pe zi pentru Negru Vodă - Kardam. Aceasta înseamnă că direcția de transport a gazului este inversată - din Grecia sau Turcia prin Bulgaria până în România, Moldova și Ucraina. Există deja un interes anunţat. Capacitatea de conectare a gazelor Ruse-Giurgiu este de două milioane de metri cubi. Așadar, o autostradă de gaze poate fi de la Kulata prin Bulgaria și România până în Ucraina și Moldova, pe această rută combustibilul va fi transportat de la terminalul de gaz lichefiat.

Cealaltă rută este din Turcia prin conducta existentă, din nou în această direcție. Capacitatea gratuită a conductei de gaz către Zaicear este de asemenea de 8 milioane de metri cubi pe zi. Acest lucru creează o capacitate gratuită de transport a gazului la ieșirea țevilor din Bulgaria, de 25 de milioane de metri cubi pe zi, sau 9 miliarde de metri cubi pe an. Aceasta se realizează prin conducte de gaze existente și deja construite. La acestea adăugăm şi cele rezervate de 30 de milioane pe zi pe Balkan Stream. Viitoarele magistrale vin din regiunea caspică, Turcia, Iran, Irak.

La 30 noiembrie s-a deschis TANAP, conducta de gaz care va transporta gazul din zăcământul Shah Deniz 2 şi de unde Bulgaria așteaptă să primească un miliard de metri cubi de gaz azer. Aceasta se oprește însă la 5 km de granița turco-greacă, deoarece conducta trans-adriatică (TAP) nu este finalizată. Se preconizează că va fi pusă în funcțiune până la jumătatea anului 2020 și abia atunci vor curge fluxurile de gaze din Azerbaidjan spre Grecia și Italia. Tocmai această conductă va conecta conexiunea de gaz bulgaro-greacă, care este deja în construcție, după mulți ani de întârziere. Lansarea sa este așteptată la 1 octombrie 2020, pentru a coincide cu anul gazelor. Pe acestea se preconizează că se va transporta acest 1 miliard de metri cubi de gaze, ceea ce înseamnă 3 milioane de metri cubi pe zi și nu există nicio problemă pentru sistemul bulgar de gaz să îl accepte. În viitor, este de așteptat să existe interes pentru transportul de gaze din Turkmenistan, Uzbekistan, adică din regiunea caspică, precum și din Iran și Irak. Rutele au fost asigurate pentru acest gaz preconizat, arată Bulgartransgaz.

Turcia are o capacitate de terminale de 100 de milioane de metri cubi pe zi de gaz lichefiat. Prin urmare, scopul este de a inversa direcția fluxului de gaz de-a lungul conductei existente din Turcia în Bulgaria, adică acești 11 milioane de metri cubi de capacitate pe zi. Astfel, este furnizată o altă sursă de alimentare cu gaze.

"Trebuie să ne asigurăm că Bulgaria are alternative și că, atunci când se negociază pentru aprovizionare, să nu ni se spună - nu aveţi de unde să îl luați. Nu, avem de unde. Trebuie să ne asigurăm infrastructura pentru ca Bulgaria să aibă o poziție puternică. Așa cum spune premierul Borisov - iată care este hub-ul, oricine poate câștiga cu un preț mai bun", a explicat șeful Bulgartransgaz.

Un alt traseu este viitoarea conexiune de gaz bulgaro-sârb, care este separat de Balkan Stream. Acesta a primit o finanțare de 45 de milioane de euro în cadrul Programului Operaţional "Inovație și Competitivitate" încă din perioada de programare anterioară. Acum, s-au cheltuit 39 de milioane de euro pentru construcția interconectorului bulgaro-grec. Restul de 6 milioane de euro vor fi pentru realizarea proiectului și exproprierea terenurilor pe ruta viitoarei conexiuni de gaze cu Serbia.

Sârbii și-au asigurat finanțarea pentru segmentul lor din fondurile de preaderare. Bulgartransgaz va aplica pe Mecanismul Connecting Europe. În a doua jumătate a anului, va fi anunțată o licitaţie publică pentru construirea unei conducte de gaz de 62 km pe teritoriul bulgar. Potrivit planurilor, până la sfârșitul anului 2021 trebuie dat în exploatare. În prima fază, capacitatea este de 1,8 miliarde de metri cubi de gaz pe an, a doua etapă va crește capacitatea până la 3,2 miliarde. Conducta de gaz va fi în ambele direcţii, deci există o opțiune de furnizare a gazului din Baumgarten. Macedonia de Nord, pe de altă parte, vrea să aducem o conductă de gaz de la Petrici la Strumica, în oraș a fost introdus gazul din vremea în care primar era Zoran Zaev, dar nu există nicio conductă până acolo. (...)