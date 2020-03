PRESA ITALIANĂ: Nu, coronavirusul NU s-a născut într-un laborator

În această perioadă numeroși specialiști din țară și din străinătate atrag atenția asupra rolului crucial pe care îl are distanțarea socială pentru minimizarea impactului de epidemie COVID-19.

Pentru astazi va recomandam o pizza de casa cu sunca de curcan. La o pizza facuta in casa ai intotdeauna control asupra ingredientelor pentru a o face cat mai sanatoasa. Blat Pizza de casa cu sunca de curcan 500g faina, drojdie – 1 pachetel, ulei – 4 linguri, zahar – 1...

Am menționat cele două mici regiuni analizate. Prima se referă la ataşarea virusului la celula care urmează să fie atacată, partea „ofensivă” a particulei virale: cu cât este mai eficientă manevra de ataşare, cu atât este mai afectat organismul gazdă. Însă și organismul se apără și face acest lucru prin „atacarea” celei de-a doua regiuni mici a secvenței noastre. Din punctul de vedere al virusului ,asta înseamnă să știi sau să nu știi să te protejezi de reacția organismului. Prin urmare, chiar și în acest mic obiect biologic, există atacul, prima regiune și apărarea, a doua regiune. Nu ar fi un lucru rău să ne amintim de acest lucru atunci când decretăm ceea ce este bine și ceea ce e rău și ne prefacem că „învățăm” natura cum să se comporte.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)