Presa străină despre summitul UE de la Sibiu

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Un microbuz în care se aflau 10 români a fost implicat într-un accident mortal pe autostrada A3 din Germania, noaptea trecută, în apropierea oraşului Limburg an der Lahn.

The Washingon Post își bazează articolul pe o relatare a Associated Press și începe cu întâlnirea dintre Donald Tusk și Helmuth Duckadam. ”Nu toată lumea vine cu mănuși la un summit european, dar președintele Consiliului European Donald Tusk nu a putut rezista. Cel puțin, nu erau mănuși de box” au scris aceștia despre momentul în care fostul portar al Stelei București i-a oferit lui Tusk o pereche de mănuși. În continuarea articolului, jurnaliștii se ocupă pe larg de agenda întâlnirii, inclusiv de relațiile cu Turcia.

The New York Times citează Reuters și scrie că în ciuda plecării iminente a Marii Britanii din UE, țările europene sunt decise să strângă rândurile pentru a deveni o putere mondială mai mare, care să trateze de la egal la egal cu China și SUA, după ani întregi de diviziuni interne.

”Acest oraș, compact și cultural, inspiră o imagine specifică la fel de europeană ca oricare dintre orașele similare din UE: este plin de istorie, are o arhitectură impresionantă, străzi pietruite, fermecătoare și piețe înțesate de cafenele și restaurante”.

Deși marile ziare britanice nu s-au arătat foarte interesate de subiect, săptămânalul The Spectator publică pe siteul său un reportaj din și despre Sibiu: ”Vizitați Sibiu, gazda din Transilvania a summitului UE”.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)