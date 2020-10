Preşedinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi, testată pozitiv la COVID-19

„Din păcate, COVID-19 afectează zilnic mii de oameni din întreaga lume, pentru viaţa cărora luptă eroii zilelor noastre – medicii. Şi eu mă aflu sub supravegherea medicului de familie şi urmez tratamentul la domiciliu.

Totodată, Zinaida Greceanîi a scris pe pagina sa de Facebook că se tratează la domiciliu sub monitorizarea medicului de familie.

Sănătate 19 Octombrie 2020, ora: 08:47

