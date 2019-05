Preşedinte nou, incertitudini vechi: Ucraina şi Zelenski

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Încheiem în acest număr ciclul de materiale despre Târgul de Carte „Livre Paris 2019”. Cu Mircea V. Ciobanu, critic literar, am discutat după incendiul de la Catedrala Notre-Dame din capitala Franței, de aceea am abordat și acest subiect, care a sensibilizat...

Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost condamnat la un an de închisoare de o instanţă din Londra, pentru că a încălcat condiţiile eliberării condiţionate, atunci când s-a refugiat în ambasada Ecuadorului, unde a rămas şapte ani.

Locuitorii din orasul filipinez Binalonan risca sa fie amendati si obligati sa presteze munca in folosul comunitatii pentru... barfa.

Societatea ucraineană l-a respins pe Poroşenko şi pe echipa sa, însă rămâne în mare parte prooccidentală. Sondajele de opinie plasează procentul celor care îşi doresc integrarea în Uniunea Europeană la peste 50-55%, iar a adepţilor integrării în NATO la aproximativ 45%, cu menţiunea că împotriva aderării la Alianța Nord-Atlantică se pronunţă doar în jur de 30% dintre respondenţi. În acelaşi timp, aderarea la UE şi NATO au fost introduse ca obiective naţionale în constituţia Ucrainei, în urmă cu câteva luni. Cooperarea cu Statele Unite şi NATO pe dimensiunea securităţii naţionale şi orientarea strategică prooccidentală sunt realităţi solide ale Ucrainei, într-o măsură mult mai mare decât este cazul tuturor celorlalte state ex-sovietice, inclusiv Georgia şi R. Moldova. Direcţia geopolitică a Ucrainei nu mai poate fi schimbată rapid, după cum a fost în 2010, când la putere a venit Ianukovici. De altfel, noul preşedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, în repetate rânduri, că Ucraina se va orienta în continuare către Uniunea Europeană şi NATO, doar că aderarea la NATO trebuie să fie subiect al unui referendum naţional. Probabil, echipa sa a considerat că, prin acest mesaj, poate mulţumi ambele tabere, pe pro-occidentali şi pe pro-ruşi, însă rămâne de văzut cum se va proceda după ce va avea loc inaugurarea noului şef de stat şi, mai ales, după alegerile parlamentare din acest an, care ar putea aduce majoritatea parlamentară grupării sale politice.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)