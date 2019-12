"Noi sărbătorim libertatea, dar ei comemorează pierderea celor dragi. Pe 22 decembrie 1989 noi ne-am câştigat libertatea. Dar tot pe 22 decembrie 1989, şi în zilele dinainte şi de după, mii de familii şi-au pierdut părinţii sau copiii, soţii sau soţiile, fraţii sau surorile. Aceste familii au rămas fară oameni dragi pentru ca noi să avem libertate. Aceste familii aprind o candelă an de an pentru cei care au plecat pe un drum fără întoarcere. Sunt copii ajunşi astăzi, după 30 de ani, la vârsta la care părinţii lor au murit. Sunt părinţi în vârstă acum care în toţi aceşti 30 de ani au trăit cu durerea în suflet, cu golul lăsat de pierderea copiilor lor. Sunt soţi sau soţii care şi-au crescut copiii singuri, fără sprijin. Toţi au trecut prin aceşti 30 de ani cu mare rană în suflet. Care nu s-a închis niciodată, căci ei simt că nu s-a făcut dreptate. Că nu au fost găsiţi şi condamnaţi cei vinovaţi de aceste morţi", afirmau organizatorii, pe Facebook.

Actualitate 22 Decembrie 2019, ora: 19:49

