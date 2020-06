Preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, a ieşit pe prima poziţie la primul tur al alegerilor prezidenţiale, conform rezultatelor parţiale făcute publice luni

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 29 Iunie 2020, ora: 10:10

Jupiter si Pluto in Capricorn se apropie foarte mult. Este pentru a doua oara in 2020 cand cele doua planete se intalnesc. Azi sunt intr-o tripla conjunctie care remodeleaza lumea chiar in fata ochilor tai. Jupiter si Pluto se intalnesc foarte rar in timpul unei vieti de om si, iata, ca...